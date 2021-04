Κοινωνία

Μακρινίτσα: Τα “γιατί” και οι μνήμες του μωρού από τη δολοφονία της μητέρα του

Επιμένουν στο προμελετημένο έγκλημα οι γονείς των θυμάτων. Συγκλονίζουν οι δηλώσεις τους στον ΑΝΤ1.

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το διπλό φονικό στη Μακρινίτσα – με θύματα τα δυο αδικοχαμένα αδέλφια – ξεδίπλωσαν με τις καταθέσεις τους στον ανακριτή οι απαρηγόρητοι γονείς και η αρραβωνιαστικιά του 30χρονου θύματος, επισημαίνοντας ξανά και ξανά ότι όλα ήταν προσχεδιασμένα από το δράστη. Ο πατέρας μιλώντας στον ΑΝΤ1, με όση δύναμη που έχει απομείνει ,περιγράφει την προσπάθεια που κάνουν για να εξηγήσουν στο μικρό εγγονάκι τους τι έχει συμβεί.

«Κανένας γονιός να μην το βιώσει αυτό. Κανένας, κανένας…Εγώ κρατιέμαι όσο μπορώ στα πόδια μου. Κάνω τεράστια υπομονή για να μπορέσει και η γυναίκα μου να σταθεί», δήλωσε ο Απόστολος Τσάπας, πατέρας των θυμάτων της Μακρινίτσας.

Απαρηγόρητοι οι γονείς παλεύουν με όση δύναμη τους έχει απομείνει για την δικαίωση των παιδιών τους. Στον ανακριτή, «έσφιξαν τα δόντια» λένε και έδωσαν όλες τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το διπλό φονικό. Όπως αποκάλυψε ο πατέρας στον ΑΝΤ1 παρέδωσαν μηνύματα και στοιχεία, στην προσπάθειά τους να αποδείξουν στις αρχές ότι ο γαμπρός τους είχε προσχεδιάσει το έγκλημα, παρά τους ισχυρισμούς του ότι κατά το φρικτό έγκλημα δεν είχε επίγνωση…

«Ήταν προμελετημένο γιατί ερχόταν έξω από το σπίτι και παρακολουθούσε την νύχτα. Αυτό αποδεικνύεται και στα μηνύματα που της έστελνε ο κατηγορούμενος.

Τα πάντα! Τα πάντα! Όλα προμελετημένα. Άσε τι ισχυρίζεται και τι κάνει τώρα. Επιτέθηκε στην γυναίκα μου, μετά στην κόρη μου και απευθείας κρύφτηκε, καρτέρι έστησε στο γιό μου. Δεν είναι προμελετημένα; Τι είναι;», ξεσπά ο πατέρας.

«Ήξερε πολύ καλά τι θα κάνει, έσπασε τα τζάμια στον πάνω όροφο, κατέβηκε κάτω, έσπασε τζάμια και έβγαλε μάλιστα και τα λάστιχα για να μην τραυματιστεί. Χτυπάει την Κωνσταντίνα και έχει ακούει από πριν ότι θα πάει και ο Γιώργος και βγήκε έξω κρύφτηκε, περίμενε τον Γιώργο να έρθει, τον άφησε να περάσει και τον χτύπησε από πίσω», δηλώνει στον ΑΝΤ1 φίλος του Γιώργου.

Όλοι αντλούν δύναμη από τον μικρό Γιώργο. Ο 2,5 ετών γιος της αδικοχαμένης Κωνσταντίνας – που την ώρα του φρικτού φονικού είχε κρυφτεί από τον παππού του σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού – έχει ακόμη μνήμες από το μακελειό.

«Είδε για μια στιγμή – και το πήρα εγώ και το έκλεισα σε μια κρεβατοκάμαρα – για μια στιγμή είπε ‘ήρθε ο μπαμπάς, τα έσπασε όλα εδώ’», περιγράφει την αντίδραση του μωρού ο Απόστολος Τσάπας.

«Κάποια στιγμή πρέπει να του πούμε την αλήθεια του παιδιού, γιατί αυτήν την στιγμή δεν ξέρει τίποτα. Έχουμε πει ότι η μαμά του και ο θείος είχαν πάει σε μια δουλειά και έπαθαν ένα μεγάλο κακό και δεν θα τους ξαναδούμε. Κάποια στιγμή θα καταλάβει», καταλήγει ο πατέρας.

Από την πλευρά της οικογένειας των θυμάτων κατατέθηκε αίτημα να ανοίξουν οι τηλεφωνικές συνομιλίες και να γίνει κατ’ οίκον έρευνα στο σπίτι του κατηγορούμενου για να προκύψουν στοιχεία και για την ψυχική του κατάσταση πριν από την διπλή δολοφονία.

