Ιμαλάια: Νεκροί εργάτες από χιονοστιβάδα (εικόνες)

Τραγικό τέλος βρήκαν εργάτες που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα.

Τουλάχιστον οκτώ Ινδοί εργάτες σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σοβαρά από χιονοστιβάδα στα Ιμαλάια, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, όπως έγινε γνωστό σήμερα από επίσημες πηγές.

Η χιονοστιβάδα έπληξε στην περιοχή Τσαμόλι, στο κρατίδιο Ουταρακάντ της βόρειας Ινδίας, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν εκατοντάδες εργάτες. Προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός παγετώνα των Ιμαλαΐων, αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Τον Φεβρουάριο, μια χιονοστιβάδα που αποδόθηκε στην κλιματική αλλαγή προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 202 ανθρώπων στην ίδια περιοχή.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας εκτάκτων αναγκών του Τσαμόλι είπε ότι είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης στην κοιλάδα Νίτι, μια απομονωμένη περιοχή κοντά στα σύνορα με την Κίνα. «Μέχρι τώρα έχουν εντοπιστεί οκτώ πτώματα» ενώ έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια 385 άνθρωποι, είπε ο Σουάτι Σ. Μπαντορίγια στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι αρχές χρησιμοποιούν ελικόπτερα για να απομακρύνουν τους εργάτες. Όμως η επιχείρηση διακόπηκε το βράδυ της Παρασκευής, λόγω χιονόπτωσης και καταρρακτώδους βροχής.

Εκατοντάδες εργάτες ανοίγουν δρόμους στην περιοχή, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τις στρατιωτικές υποδομές της Ινδίας κατά μήκος των συνόρων της. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα έργα προκαλούν κατολισθήσεις και χιονοστιβάδες.

Ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις τοπικές αρχές, και το οποίο τραβήχτηκε μετά την καταστροφή, δείχνει έναν γιγαντιαίο ποταμό χιονιού σε ένα φαράγγι, που έχει καλύψει πλήρως μεγάλο μέρος ενός δρόμου σε ένα ορεινό πέρασμα.

