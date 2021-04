Κοινωνία

Έξοδος Πάσχα: Οι δικαιολογίες εκατοντάδων οδηγών που επέστρεψαν στην Αθήνα

Ο αστυνομικός διευθυντής μιλά στον ΑΝΤ1 για την κίνηση στα διόδια και τα οχήματα που δεν κατάφεραν να βγουν από την Αθήνα.

Συνολικά 205 οχήματα δεν κατάφεραν να περάσουν τα διόδια της Ελευσίνας και 95 των Αφιδνών από τις 6:00 μέχρι τις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου του Λαζάρου, σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Ιωάννη Δημητρακόπουλο, που μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη.

Οι δικαιολογίες που χρησιμοποιούσαν οι εκατοντάδες οδηγοί που τελικά επέστρεψαν στην Αθήνα ήταν «τεχνικά προβλήματα με το σπίτι ή προβλήματα στην επαρχία», περιέγραψε ο Ι.Δημητρακόπουλος.

Όπως είπε πάντως ο αστυνομικός διευθυντής, έλεγχοι δεν γίνονται μόνο στα διόδια της Εθνικής Οδού, αλλά και στην Παλαιά Εθνική, στους παράδρομους, στα Οινόφυτα, στο Πολυδένδρι και αλλού.

Βάσει πάντως, των στοιχείων, η κίνηση είναι μειωμένη στα διόδια συγκριτικά με την περασμένη εβδομάδα, οπότε και δεν ήταν σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για το Πάσχα.





