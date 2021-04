Γενοκτονία των Αρμενίων: Οργισμένη αντίδραση από την Τουρκία

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου και επισήμως το υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασαν άμεσα στην αναγνώριση της Γενοκτονίας από τον Τζο Μπάιντεν.

Από τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μέσω Twitter και από το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, δόθηκε η πρώτη επίσημη απάντηση της Τουρκίας στην αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, από τον Τζο Μπάιντεν.

«Τα λόγια δε μπορούν να αλλάξουν ή να ξαναγράψουν την ιστορία. Δε μπορούμε να μάθουμε από κανέναν την ιστορία μας. Η πολιτική καιροσκοπία είναι η μεγαλύτερη προδοσία στην ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Απορρίπτουμε εντελώς το επιχείρημα αυτό, του οποίου η βάση είναι ο λαϊκισμός», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

