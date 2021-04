Κοινωνία

Δολοφονία στην Αγία Βαρβάρα: Σοκάρουν οι περιγραφές των τριών ανηλίκων

Απολογήθηκαν στο δικαστήριο η ανήλικη κόρη της άτυχης γυναίκας και δύο ακόμη νεαροί που συνελήφθησαν λίγες ημέρες μετά το έγκλημα.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Με 79 μαχαιριές κόπηκε το νήμα της ζωής της 50χρονης στο σπίτι της στην Αγία Βαρβάρα. Δράστες σύμφωνα με τις αρχές είναι η 16χρονη κόρη της, ο σύντροφός της και ένας φίλος οι οποίοι απολογήθηκαν σε μία μαραθώνια διαδικασία που διήρκησε 12 ώρες στη δίκη που έγινε την Παρασκευή.

Τύλιξαν το πτώμα με σεντόνια για να το ξεφορτωθούν ωστόσο δεν προχώρησαν στην πράξη αυτή. Άφησαν τη γυναίκα στο υπνοδωμάτιο δεμένη σε χέρια και πόδια με ιμάντες. Το πρωί μετά τη δολοφονία παράγγειλαν πρωινό.

«Παραγγείλαμε πρωινό γιατί ο ένας κατηγορούμενος αισθάνθηκε αδιαθεσία και έπρεπε να φάει», φέρεται να είπε ένας εκ των κατηγορουμένων.

«Τα πράγματα που ακούστηκαν στη διαδικασία ήταν εξωπραγματικά για ελληνικά δεδομένα. Τρεις ανήλικοι να εμπλέκονται σε αυτή την άγρια δολοφονία με 79 μαχαιριές», δήλωσε ο δικηγόρος ενός εκ των κατηγορουμένων Απόστολος Λύτρας.

Η 16χρονη κόρη υποστήριξε, μετά τη σύλληψή της, ότι οι σχέσεις με τη μητέρα της ήταν τεταμένες και πως την απειλούσε ότι θα την κλείσει σε αναμορφωτήριο. Τόσο εκείνη όσο και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν συγνώμη. «Ναι τώρα πια έχω καταλάβει τι έχω κάνει» φέρεται να κατέθεσε η 16χρονη.

«Ζήτησε τη βοήθεια των άλλων δύο αγοριών - δραστών για να τη βοηθήσουν. Ο εντολέας ο δικός μου, δηλαδή, ο σύντροφος της κοπέλας δεν μπόρεσε να κάνει ποτέ αυτό το έγκλημα με αποτέλεσμα, κάλεσε τον τρίτο όπου διέπραξε αυτό το έγκλημα», δήλωσε ο κ. Λύτρας.

Στη συνέχεια οι κατηγορούμενοι έψαξαν το σπίτι όπου βρήκαν μόνο μία κάρτα ανάληψης με την οποία σήκωσαν χρήματα από ΑΤΜ τις επόμενες ώρες. Η ανήλικη κόρη της και ο σύντροφός της συνελήφθησαν στις Σέρρες, ενώ ο τρίτος συνεργός εντοπίστηκε στην Κόρινθο.



Το δικαστήριο θα συνεχιστεί τη Μεγάλη Τρίτη με τις αγορεύσεις των δικηγόρων και αναμένεται η απόφαση.

