ΑΕΛ - ΟΦΗ: Διπλό... σωτηρίας για τους Κρητικούς

Ο ΟΦΗ πήρε «τρίποντο» που ισοδυναμεί με μισή παραμονή στο Στάδιο Αλκαζάρ.

Με τον Νίκο Κοροβέση να δημιουργεί, τον Τζόναθαν ντε Γκουζμάν να σκοράρει και τον Μπόι Βάτερμαν να… κατεβάζει ρολά, ο ΟΦΗ πήρε «τρίποντο» που ισοδυναμεί με μισή παραμονή στο Στάδιο Αλκαζάρ. Στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των Play Out της Super League, η ομάδα του Νίκου Νιόπλια επικράτησε 1-0 της ΑΕΛ, αποκτώντας διαφορά τριών βαθμών από τους ουραγούς Θεσσαλούς και ενός από τον προτελευταίο Παναιτωλικό.

Οι Κρητικοί μπήκαν πιο δυνατά στην αναμέτρηση και, μάλιστα, έχασαν δυο καλές ευκαιρίες στο πρώτο δεκάλεπτο. Τόσο, όμως, στο σουτ του Άντριαν Σαρδινέρο (7’) όσο και σε αυτό του Ντε Γκουζμάν (9’), ο Γκέργκελι Νάγκι φώναξε «παρών». Η ΑΕΛ ισορρόπησε, με τον Φιορίν Ντουρμισάι να «σπαταλά» την πρώτη καλή στιγμή για τους γηπεδούχους στο 15’. Βαγιεμπάχ Σακόρ και Ντε Γκουζμάν συνεργάστηκαν υπέροχα στο ημίωρο, αλλά ο τελικός αποδέκτης, Νίκος Μαρινάκης, λειτούργησε ως… αμυντικός, με τον ΟΦΗ να χάνει νέα ευκαιρία. Η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη αποδόθηκε στην επόμενη φάση, με τον Κοροβέση να κάνει τη σέντρα από τα αριστερά και τον Ντε Γκουζμάν με υπέροχη κεφαλιά-ψαράκι να πετυχαίνει το 0-1 στο 33’! Το φάουλ του Ματίας Ακούνια «έβγαλε» με τρομερή επέμβαση ο Βάτερμαν στο 41’, στην τελευταία καλή φάση του πρώτου μέρους.

Το άγχος ήταν εμφανές στο δεύτερο ημίχρονο. Φάσεις με το σταγονόμετρο, με τους φιλοξενούμενους να φτάνουν κοντά στο δεύτερο γκολ με τον Σαρδινέρο στο 57’, έπειτα από το γύρισμα του Κοροβέση. Ο τελευταίος, δυο λεπτά αργότερα, βρέθηκε στο έδαφος εντός περιοχής από μαρκάρισμα του Μανώλη Μπέρτου, με τον Τάσο Σιδηρόπουλο να δείχνει αρχικά την άσπρη βούλα, αλλά αφού είδε τη φάση στο βίντεο, πήρε πίσω την αρχική του απόφαση. Ο Τζιανλούκα Φέστα πέρασε ό,τι είχε σε επιθετικό στο χορτάρι, όμως οι «βυσσινί» δεν μπορούσαν να φτάσουν στην εστία του Βάτερμαν. Κι όταν το έκαναν, όπως στο 76ο και 79ο λεπτό, δεν βρήκαν δίχτυα (Ακούνια εις διπλούν). Η αποβολή του Κώστα Γιαννούλη με απευθείας κόκκινη στο 84’ για πολύ δυνατό μαρκάρισμα στον Σπύρο Γλυνό δεν είχε αντίκρισμα, αφού ο παίκτης της ΑΕΛ δεν μπόρεσε να συνεχίσει.

Τίποτα δεν άλλαξε στα σχεδόν δέκα (!!!) λεπτά των καθυστερήσεων, με τον ΟΦΗ να πανηγυρίζει μια σπουδαία νίκη – στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού – στο Στάδιο Αλκαζάρ επί της ουραγού, πλέον, ΑΕΛ.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΛ (Τζιανλούκα Φέστα): Νάγκι, Στίφλερ, Μιλοσάβλιεβιτς (65’ Γλυνός), Ντουρμισάι (78’ Μουκαντζό), Μπεν-Χατίρα (55’ Πινακάς), Γιακιμόβσκι, Τσόσιτς, Μπέρτος (77’ Καρανίκας), Μαξιμένκο, Ακούνια, Νικολιάς (55’ Κολομπίνο).

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Βάτερμαν, Σακόρ (81’ Στάρτζεον), Μαρινάκης, Βούρος, Διαμαντής, Γιαννούλης, Γιάννου (87’ Βαφέας), Σαρδινέρο (81’ Σολίς), Μεγιάδο, Ντε Γκουζμάν (90’+7’ Ουές), Κοροβέσης.

