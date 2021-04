Οικονομία

Κορονοϊός -Μακρής στον ΑΝΤ1: Ασφαλείς οι αγορές στα εμπορικά κέντρα

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και λιανικής πώλησης στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 για το πλήρες άνοιγμα της αγοράς.

Για το άνοιγμα της αγοράς μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και λιανικής πώλησης, Αντώνης Μακρής, κάνοντας λόγο για «μεγάλη χαρά» τόσο από πλευράς εμπόρων, όσο και από το κοινό.

«Σεβόμαστε την Επιτροπή, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε λόγω σεβασμού», είπε, τονίζοντας ότι οι επιχειρηματίες αναλαμβάνουν «την προστασία και την εξυπηρέτηση του κόσμου, βάσει των κανόνων», αναφερόμενος ειδικά στο μέτρο του ενός ατόμου ανά 25τμ.

Θέλοντας να αναδείξει την ασφάλεια που υπάρχει στα εμπορικά κέντρα, έκανε ειδική αναφορά έκανε και στις λάμπες UV που απολυμαίνουν τις κυλιόμενες σκάλες στα εμπορικά κέντρα «σκοτώνοντας τον κορονοϊό», ενώ τόνισε ότι τα κλιματιστικά στα mall δουλεύουν με φρέσκο αέρα, καθαρίζοντας την ατμόσφαιρα.

Κάλεσε μάλιστα, τον ΕΟΔΥ να δώσει στοιχεία που να δείχνουν αν υπάρχει ή όχι διασπορά του κορονοϊόυ στην αγορά και αναφερόμενος ειδικά στα εμπορικά κέντρα, ισχυρίστηκε ότι, «όποιος έρχεται στα εμπορικά κέντρα έρχεται με αυτοκίνητο και άρα δεν επιβαρύνει τα ΜΜΜ», εκφράζοντας επιπλέον τη βεβαιότητα ότι, «έρχονται όλοι για να ψωνίσουν», εν αντιθέσει με την Ερμού, που ο κόσμος πάει για βόλτα.

«Μη χρεώνεται το λιανεμπόριο και η αγορά όσα δεν ευθύνεται», είπε.

Στα θετικά του ανοίγματος και των εμπορικών κέντρων, τόνισε ότι, λόγω του ανταγωνισμού μειώνονται οι τιμές προς το καταναλωτικό κοινό, καθώς και ότι, όταν ο καταναλωτής δεν βρίσκει στην εγχώρια αγορά αυτό που θέλει, θα απευθυνθεί στην ξένη, με αποτέλεσμα «να χάνει η αγορά».

