Προμηθέας – Παναθηναϊκός: “Πράσινος περίπατος” στην Πάτρα

Ο Προμηθέας είδε τον Παναθηναϊκό να βάζει τέλος στο αήττητό του στην Πάτρα μετά από 10 διαδοχικές νίκες.

Τη 19η νίκη του σε 21 αγώνες στην Basket League, πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας άνετα, με 83-61, του Προμηθέα, στην Πάτρα, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής. Οι «πράσινοι» είδαν τον Γιώργο Παπαγιάννη να σημειώνει double double, με 15 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Παπαπέτρου (14π.), Σαντ-Ροος (13π.) και Κασελάκης (10π.). Από τους Αχαιούς που «κλείδωσαν» την 3η θέση της κανονικής περιόδου κορυφαίος ήταν ο Χάρης Γιαννόπουλος με 16 πόντους. Ο Προμηθέας (15 νίκες -6 ήττες) είδε τον Παναθηναϊκό να βάζει τέλος στο αήττητό του στην Πάτρα μετά από 10 διαδοχικές νίκες και έχασε κάθε ελπίδα για παρουσία στην 2η θέση της κανονικής περιόδου ενόψει των πλέι οφ. Οριστικά, στη 2η θέση θα ολοκληρώσει την κανονική περίοδο της Basket League το Λαύριο.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με κακές επιλογές από την περιφέρεια, για το 16-19 της 1ης περιόδου. Οι Αχαιοί πίεσαν στην άμυνα στη 2η περίοδο, κράτησαν τον Παναθηναϊκό στους 2 πόντους για πέντε λεπτά για να προσπεράσουν με +4, 25-21, στο 15ο λεπτό. Όμως, ο Χάουαρντ Σαντ Ρος ανέλαβε δράση και χάρη στο δικό του κρεσέντο έξω από τα 6.75, με 3/3 τρίποντα σε 5 λεπτά, οι «πράσινοι» πήγαν στ +8 στα αποδυτήρια (29-37) στο ημίχρονο. Στην 3η περίοδο, ο Παναθηναϊκός πάτησε... γκάζι, αξιοποιώντας την αστοχία των Αχαιών από την περιφέρεια. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας «χτύπησε» στη ρακέτα, με τον Γιώργο Παπαγιάννη σε μεγάλα κέφια. Αν και οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 52-61 στο 33', ο Παναθηναϊκός απάντησε με σερί 9-0, ξέφυγε και με +18 (52-70 στο 35') και επιστρέφει με το «διπλό» στην Αθήνα.

Τα δεκάλεπτα: 16-19, 29-37, 43-61, 61-83

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Μάκης Γιατράς): Τζεράι Γκραντ 11, Αγραβάνης Δ. 2 , Χριστοδούλου 4, Τζέριαν Γκραντ 13 (1), Γιαννόπουλος 16 (2), Αγκμπελέσε 2, Αγραβάνης Γ. 5 (1), Φορντ 2, Βασιλείου, Κουρουπάκης 2, Μπαζίνας 4, Τανούλης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Όντεντ Κάτας): Παπαγιάννης 15, Μποχωρίδης 5 (1), Παπαπέτρου 14 (2), Ουάιτ 4, Σαντ Ρος 13 (3), Μακ 2, Όγκαστ, Χεζόνια 7 (1), Δίπλαρος 3, Κασελάκης 10, Βουγιούκας 8, Μπεντίλ 2

