Ερντογάν για Γενοκτονία Αρμενίων: Καταγγέλλει “τρίτους” για πολιτικοποίηση και παρέμβαση

Η πρώτη αντίδραση του Προέδρου της Τουρκίας μετά την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε σήμερα "τρίτους" ότι παρεμβαίνουν στις υποθέσεις της Τουρκίας, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αναγνώρισε επίσημα τη γενοκτονία των Αρμενίων.

"Κανείς δεν εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι συζητήσεις - οι οποίες θα έπρεπε να διεξάγονται από ιστορικούς - πολιτικοποιούνται από τρίτους και γίνονται ένα μέσο παρέμβασης στη χώρα μας", δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε μήνυμα που απηύθυνε προς τον Αρμένιο Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη.

Η πρώτη αντίδραση από την Τουρκία ήρθε δια στόματος Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος μέσω μηνύματος στο Twitter, ανέφερε πως «Τα λόγια δε μπορούν να αλλάξουν ή να ξαναγράψουν την ιστορία», ενώ το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ξεκαθάρισε πως δεν αποδέχεται την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τις ΗΠΑ.

