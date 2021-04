Αθλητικά

Πετρούνιας: Επέστρεψα για να σας κάνω υπερήφανους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη χαρά για την κατάκτηση του πέμπτου ευρωπαϊκού του τίτλου μοιράστηκε με όλο τον κόσμο που τον αποθέωσε ο Έλληνας «βασιλιάς των κρίκων».

Ο Λευτέρης Πετρούνιας θέλησε να επικοινωνήσει τη χαρά για την επιτυχία του, μετά την κατάκτηση του πέμπτου χρυσού μεταλλίου του, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βασιλείας.

«Είμαστε στην κορυφή της Ευρώπης, για 5η φορά! Η περιπέτεια που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια σήμερα έλαβε τέλος. Είμαι καλά! Επέστρεψα για να σας κάνω υπερήφανους! Σας ευχαριστώ όλους μέσα απ’ την καρδιά μου!», έγραψε στα social media ο «άρχοντας των κρίκων».

Με 15,400 βαθμούς, έπειτα από εξαιρετική εκτέλεση του προγράμματός του που είχε τον υψηλότερο συντελεστή δυσκολίας (6,300) αλλά και τον καλύτερο βαθμό εκτέλεσης (9,100), ο 30χρονος πρωταθλητής εξασφάλισε το χρυσό μετάλλιο ήδη από την στιγμή της προσγείωσής του, παρότι αγωνιζόταν μόλις δεύτερος μεταξύ των οκτώ φιναλίστ. Η νίκη ήρθε, μάλιστα, ισοφαρίζοντας την ευρύτερη διαφορά που έχει πετύχει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (0,367 β.), ως απόδειξη της απόλυτης

Πολυνίκης των κρίκων στην Ιστορία του θεσμού ο Λευτέρης Πετρούνιας που με τη σημερινή κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Βασιλεία, έφτασε τους πέντε τίτλους του Βλάση Μάρα!

Έπειτα από την κατάκτηση του πέμπτου ευρωπαϊκού τίτλου, ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι πλέον ο απόλυτος «άρχοντας των κρίκων» στα χρονικά του θεσμού, ξεπερνώντας τον Ιταλό αστέρα του παρελθόντος Γιούρι Κέκι, ο οποίος είχε κερδίσει τέσσερα διαδοχικά χρυσά μετάλλια στο ίδιο αγώνισμα μεταξύ 1990 και 1996.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπάιντεν: Αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Αρμενίων

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Πρώην εργαζόμενος Γηροκομείου στα Χανιά στον ΑΝΤ1: τους έδεναν και τους χτυπούσαν