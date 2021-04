Αθλητικά

Θεοδωρίδης στον ΑΝΤ1: Το Euro είναι η επιστροφή στην κανονικότητα

Ο Γενικός Γραμματέας της UEFA μίλησε για όλα στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Ο Δρόμος Προς το EURO 2020».

Ο Γενικός Γραμματέας της UEFA Θεόδωρος Θεοδωρίδης ήταν ο πρώτος καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Ο Δρόμος Προς το EURO 2020» σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές συνεντεύξεις του.

Αναλυτικά ο κ. Θεοδωρίδης είπε στον ΑΝΤ1 και στους Αντώνη Καρπετόπουλο και Γιώργο Λιώρη:

Θα ξεκινήσει το EURO 2020;

Αυτή τη φορά ναι θα ξεκινήσουμε. Από τις 17 Μαρτίου πέρυσι έχουμε αυτό το πράγμα στο κεφάλι μας, πως θα βρούμε λύσεις, και πως θα γίνει αυτή η διοργάνωση. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση του οργανισμού. Είναι η γιορτή των εθνικών ομοσπονδιών. Δεν είναι ό,τι πιο εύκολο, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι στη Ρώμη θα γίνει.

Φοβηθήκατε ότι κάποια στιγμή θα έμπαινε παύλα στην συγκεκριμένη διοργάνωση;

Όχι γιατί αντιδράσαμε γρήγορα. Αν θυμάστε πήγαμε για την αναβολή της διοργάνωσης για να εξασφαλίσουμε ένα χρονικό σημείο που θα μπορούσαμε να παίξουμε, αλλά παράλληλα είμασταν υποχρεωμένοι. Ο μόνος τρόπος για να τελειώσουν τα πρωταθλήματα και οι διασυλλογικές διοργανώσεις, να αναβάλουμε την διοργάνωση. Οπότε ήταν ουσιαστικά μονόδρομος. Αντιδρώντας πολύ γρήγορα κλείσαμε αυτήν την περίοδο. Από και έπειτα με τα πάνω και τα κάτω της πανδημίας, υπήρχαν κάποιες ανησυχίες ότι μπορεί να χάσουμε κάποιες πόλεις. Αλλά πάντα υπήρχε ένα πλάνο Β, ένα πλάνο Γ για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι στις 11 Ιουνίου.

Γιατί διατηρήσατε αυτό το δύσκολο φορμάτ, να γίνει δηλαδή η διοργάνωση σε 11 διαφορετικές πόλεις; Κάποια στιγμή φάνηκε ότι υπήρξε η σκέψη να πάτε σε μία χώρα, στην Αγγλία π.χ., όπου όλα θα ήταν πιο βατά ως διαδικασία.

Για δύο λόγους. Όταν μιλάμε για την πόλη μιλάμε για την κυβέρνηση της χώρας, την πόλη, το στάδιο … Είχαν γίνει ήδη κάποιες μεγάλες επενδύσεις αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Από τους 11 που έχουν μείνει οι 9 ομάδες παίζουν στην έδρα τους. Θα τους κόβαμε και αυτό το πλεονέκτημα. Με αυτό το φορμάτ εκ των πραγμάτων έφτασαν να προκριθούν 9 από τις 12 ομάδες. Στη διαδρομή ήταν πολύ δύσκολο να πάμε στο Δουβλίνο γιατί δεν μπορούσαμε να πάρουμε τις βεβαιώσεις και από εκεί, αλλά και η Ομοσπονδία. Από την στιγμή που αποκλείστηκαν δεν ήταν πολύ θερμοί να πάρουν ρίσκα. Χθες μάλιστα πήραμε την απόφαση να πάνε οι τρεις αγώνες των ομίλων στην Αγ. Πετρούπολη και το νοκ αουτ στο Λονδίνο. Είναι ο νικητής του ομίλου της Αγγλίας με τον δεύτερο του ομίλου της Γερμανίας. Από τα πιο σημαντικά παιχνίδια του EURO. Από εκεί και έπειτα πηγαίνουμε με αυτόν τον προγραμματισμό. Αυτός ο σχεδιασμός των 12 πιστέψτε με δεν είναι ό,τι πιο εύκολο ούτε για μας.

Κρατήσατε αυτόν τον προγραμματισμό για να στείλετε ένα μήνυμα ότι θα συνεχίσουμε έτσι όπως το είχαμε σχεδιάσει; Είμαστε πιο δυνατοί από την πανδημία, είμαστε το ποδόσφαιρο.

Έχετε δίκιο. Απλώς δεν θέλουμε και να το γρουσουζέψουμε για αυτό δεν το λέμε. Το βλέπουμε σαν μία μεγάλη επιστροφή. Θα το δείτε και σε κάποια σποτς που ετοιμάζουμε, τα οποία θα βγάλουμε κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Εμείς το βλέπουμε σαν την επιστροφή στην κανονικότητα. Το ποδόσφαιρο είναι η πρώτη μεγάλη αθλητική διοργάνωση για ένα μήνα σε 12 χώρες που μπορεί να μας επαναφέρει σε αυτό. Αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε βάλει στους εαυτούς μας και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε.

Το ποσοστό πληρότητας σε κάθε γήπεδο διαφέρει. Πως προκύπτει αυτό το ποσοστό; Είναι απόφαση της UEFA; Είναι απόφαση των πόλεων; Είναι κοινή απόφαση;

Όχι. Είναι απόφαση των αρχών της κάθε χώρας. Ήθελα να διευκρινίσω ότι αυτά είναι τα νούμερα σήμερα. Σε περίπτωση που υπάρξει βελτίωση της κατάστασης, έχουμε σημάδια από τις περισσότερες από τις 11 χώρες για πιθανές αυξήσεις.

Υπάρχει κάποιο σχέδιο διαχείρισης για περιπτώσεις που προκύψουν κρούσματα σε ομάδες;

Υπάρχουν δυνατότητες. Είναι το πιο δύσκολο σενάριο για μας αλλά υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί. Θα μπει η ομάδα σε καραντίνα. Αν δείτε ό,τι προβλέπεται για τις ομάδες υπάρχει τήρηση αποστάσεων πριν και μετά τους αγώνες, έτσι ώστε σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο κρούσμα να μην είναι υποχρεωτικό να τεθούν όλοι οι άνθρωποι σε καραντίνα. Θα παρακολουθούνται τα μέλη των αποστολών, έτσι ώστε σε περίπτωση που έχουμε κάποιο θετικό κρούσμα να μην αναγκαστούν να μπουν όλοι σε καραντίνα αλλά μόνο όσοι ήταν σε κοντινή επαφή.

Μπορεί να τεθεί ζήτημα να εμβολιαστούν οι αποστολές των ομάδων;

Όχι δεν μπορούμε να το θέσουμε εμείς, ούτε να υποχρεώσουμε κάποιον. Εμείς κοιτάζουμε διάφορες περιπτώσεις. Στον εμβολιασμό υπάρχει και ένα θέμα. Εμείς αρχίζουμε στις 11 Ιουνίου. Θα έπρεπε δηλαδή να εμβολιαστούν από τον Μάιο για να κάνουν και τις δύο δώσεις. Τον Μάιο όμως οι παίκτες είναι με τους συλλόγους τους. Επίσης δύο μέρες θα πάνε και στον τελικό του Champions League. Δεν μπορούμε εμείς να τους πούμε να κάνουν το εμβόλιο. Επίσης οποιαδήποτε παρενέργεια μετά το εμβόλιο θα ήταν καταστροφική. Θέλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Από εκεί και πέρα η κάθε χώρα και η κάθε ομοσπονδία μπορεί να το χειριστεί. Εμείς θα προσπαθήσουμε να εμβολιαστεί όλος ο περίγυρος των ποδοσφαιριστών.

Οι τελικοί Champions League και Europa League θα γίνουν με κόσμο;

Αυτή τη στιγμή τα δείγματα είναι στο 30% για το Champions League και στο 25% για το Europa League. Περιμένουμε πως θα εξελιχθεί η κατάσταση.

Θα μπορούσατε να μας κάνετε ένα σχόλιο για το European Super League; Αυτό το εγχείρημα που δεν ολοκληρώθηκε.

Δεν θέλω να σταθώ και πάρα πολύ. Το ποδόσφαιρο βγήκε πιο δυνατό από αυτό. Οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι φίλαθλοι και το άθλημα το ίδιο.

Υπήρξαν σκέψεις τιμωρίας των ομάδων;

Υπάρχουν ανοιχτά θέματα και δεν μπορώ να προδικάσω τι μπορεί να γινεί. Εγώ νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να επανέλθει η ενότητα. Δεν ήταν οι πιο εύκολες 48 ώρες μπορώ να σας πω, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε περιθώρια. Το ποδόσφαιρο πρέπει να προχωράει ενωμένο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω, επειδή αναφερθήκατε στην European Super League, τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Μαργαρίτη Σχοινά, τον επίτροπό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι δύο βγήκαν ανοιχτά και στήριξαν τις δομές και την πυραμίδα του ποδοσφαίρου. Οπότε θα ήθελα να τους ευχαριστήσω δημόσια.

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία αν σας ρωτούσαμε ποια είναι τα πιο βασικά πράγματα που αυτήν την ώρα δουλεύει η UEFA για να οδηγηθούμε στην σέντρα της διοργάνωσης, ποια θα μας λέγατε ότι είναι;

Όλα. Οι αλλαγές που έγιναν χθες σημαίνουν και αλλαγές σε προπονητικά κέντρα έξι ομάδων. Η κατάσταση με τον κορωνοiό μας έχει υποχρεώσει και έχουμε όλα τα μέτρα σε όλα τα γήπεδα, για να είναι ο κόσμος ασφαλής. Δηλαδή έχουμε βάλει υγειονομικά κέντρα σε όλα τα γήπεδα ακόμα και rapid test. Θα ζητείται αρνητικό τεστ, ανάλογα τη χώρα, 48 ή 72 ώρες πριν έρθουν οι φίλαθλοι στο γήπεδο. Οπότε είναι ένας συνδυασμός ποδοσφαιρικής προετοιμασίας και υγειονομικής προετοιμασίας για να έχουμε τα γήπεδα όσο πιο ασφαλή γίνεται.

Στο θέμα της ασφάλειας των φιλάθλων εμπλέκονται τα γήπεδο περισσότερο;

Τα γήπεδα αλλά και άνθρωποι της UEFA που έχουν ήδη πάει στις πόλεις.

Θα θέλαμε να κλείσουμε και με δύο απορίες που αφορούν την Ελλάδα και τις διοργανώσεις της UEFA. Η μία αφορά το νέο Champions League. Θα γίνει κάποια στιγμή μία ενημέρωση στους δημοσιογράφους και τους ποδοσφαιρόφιλους για τις αλλαγές; Το δεύτερο ερώτημα αφορά το Conference League και επειδή θα παίξουν ελληνικές ομάδες, η συγκεκριμένη διοργάνωση θα δίνει χρήματα;

Ένα από τα κομμάτια που συμφωνήθηκε με τους συλλόγους την περασμένη εβδομάδα ήταν τα χρήματα για τις διοργανώσεις της επόμενης χρονιάς. Θα δίνει χρήματα. Θα είναι σχετικά κοντά στα νούμερα που δίνει το Europa League. Δηλαδή τα χρήματα για τις ελληνικές ομάδες που παίζουν στο Europa League και τα χρήματα για τις ομάδες που θα παίξουν στο Conference League δεν θα έχουν μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους.

Υπάρχει φαβορί στο EURO;

Χωρίς διπλωματία δύσκολα. Με τέτοια χρονιά, με τόσα παιχνίδια που έχουν παίξει οι παίκτες, με όλα τα θέματα του κορωνοiού και με την ισορροπία που υπάρχει μεταξύ των ομάδων είναι αδύνατων να κάνω πρόβλεψη.

Η εκπομπή «Ο Δρόμος Προς Το EURO 2020» θα μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1 κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13:45.

Την Κυριακή 25/4 καλεσμένοι στην εκπομπή, θα είναι ο Αντώνης Νικοπολίδης και ο Γιώργος Καραγκούνης.

