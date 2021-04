Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πού θα κάνει δωρεάν τεστ ο ΕΟΔΥ την Κυριακή των Βαΐων

Σε 36 σημεία σε όλη τη χώρα θα βρίσκονται την Κυριακή των Βαΐων τα κινητά συνεργεία του ΕΟΔΥ, για τη διενέργεια δωρεάν τεστ κορονοϊού.

Αύριο, Κυριακή 25 Απριλίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 10:00-15:00

2. Δ. Γαλατσίου, Κεντρική Πύλη Άλσους Βεΐκου, 10:00-15:00

3. Δ. Καλλιθέας, Πλατεία Δαβάκη, 10:00-15:00

4. Νότια Πύλη ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη

5. Πλατεία Μεσολογγίου

6. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

7. Βούρβουρα, Αρκαδία

8. Δημαρχείο Άρτας

9. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα

10.Κοινοτικό Κατάστημα Άνω Αλισσού, Αχαΐα

11. Εξεταστήριο Θ. Ζιάκα, Γρεβενά

12. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας

13. ΟΑΕΔ Καρπενησίου

14. Λιμάνι Ζακύνθου

15. Κεντρική Πλατεία Πύργου

16. Κοινότητα Γιαννακοχωρίου Νάουσας, Ημαθία

17. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

18. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο

19. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα

20. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

21. Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας

22. Drive through στη Λ. Κύκνων, Καστοριά

23. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας

24. ΚΑΠΗ Κιλκίς, Κ. Γεωργίου 26, Κιλκίς

25. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου

26. Κεντρική Πλατεία Λάρισας

27. Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα

28. Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

29. Πλατεία Νάουσας, Πάρος

30. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Πέλλα

31. Κ.Υ. Κρύας Βρύσης, Πέλλα

32. Πλατεία Ειρήνης, Ροδόπη

33. Μανδράκι Ρόδου

34. Κεντρική Πλατεία Τρικάλων

35. Drive through στην οδό Φιλίας10, Λαμία

36. Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική

