Γενοκτονία Αρμενίων - Καλίν: Βαθιά πληγή στις σχέσεις Τουρκίας – ΗΠΑ

Καταδίκασε την απόφαση Μπάιντεν ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, τονίζοντας πως «δεν έχει νομική βάση».

Η Τουρκία καταδίκασε σήμερα την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να αναγνωρίσει ως γενοκτονία τις σφαγές των Αρμενίων το 1915 από τα στρατεύματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, λέγοντας ότι η δήλωση αυτή δεν έχει νομική βάση και θα "ανοίξει μια βαθιά" πληγή στους διμερείς δεσμούς.

"Αυτή η δήλωση των ΗΠΑ, η οποία διαστρεβλώνει τα ιστορικά γεγονότα, δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή στη συνείδηση του τουρκικού λαού και θα ανοίξει μια βαθιά πληγή που θα υπονομεύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη φιλία μας", ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι απορρίπτει και καταγγέλλει τη δήλωση "με τον εντονότερο δυνατό τρόπο".

Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κοιτάξουν το παρελθόν τους, αντιδρώντας στην αναγνώριση από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

"Καταδικάζουμε έντονα και απορρίπτουμε τις παρατηρήσεις του προέδρου των ΗΠΑ που επαναλαμβάνουν μόνο τις κατηγορίες εκείνων των οποίων μοναδική ατζέντα είναι η εχθρότητα προς τη χώρα μας", δήλωσε ο Καλίν σε μήνυμά του στο Twitter. "Συμβουλεύουμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να εξετάσει το παρελθόν και το παρόν (της χώρας του)".

Η Τουρκία "απορρίπτει κατηγορηματικά" την αναγνώριση ως γενοκτονία από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν των σφαγών των Αρμενίων το 1915 από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε μήνυμα στο Twitter. "Δεν δεχόμαστε μαθήματα από κανέναν για το παρελθόν μας. Ο πολιτικός οπορτουνισμός είναι η μεγαλύτερη προδοσία για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτήν τη δήλωση που βασίζεται αποκλειστικά στον λαϊκισμό".

