Ιράκ - Φωτιά σε νοσοκομείο με δεκάδες νεκρούς

Πολύνεκρη τραγωδία σε νοσοκομείο για ασθενείς με κορονοϊό και δεκάδες τραυματίες. Που οφείλεται η πυργκαγιά.

Μια πυρκαγιά σκότωσε τουλάχιστον 27 ανθρώπους σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας για ασθενείς Covid-19 στο Ιράκ, την αραβική χώρα με τις περισσότερες μολύνσεις του κορονοϊού και με ένα ερειπωμένο σύστημα υγείας επί σειρά δεκαετιών.

Φιάλες οξυγόνου «που ήταν αποθηκευμένες χωρίς τήρηση των όρων ασφαλείας» ήταν η προέλευση αυτής της καταστροφικής πυρκαγιάς, ανέφεραν ιατρικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο. Μια ακόμη οδυνηρή δοκιμασία για τη χώρα των 40 εκατομμυρίων κατοίκων της οποίας το σύστημα υγείας δεν έχει ανακάμψει ποτέ μετά από τέσσερις δεκαετίες συναπτών πολέμων.

Στη μέση της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή, όταν δεκάδες συγγενείς βρίσκονται στο πλευρό «τριάντα ασθενών σε αυτή τη μονάδα εντατικής θεραπείας» του νοσοκομείου Ιμπν αλ Χατίμπ, που προοριζόταν για τις πιο σοβαρές ασθένειες της Covid-19 στη Βαγδάτη, φλόγες εξαπλώθηκαν στους ορόφους, αναφέρθηκε μια ιατρική πηγή.

«Το νοσοκομείο δεν διέθετε σύστημα πυροπροστασίας και οι ψευδοροφές επέτρεψαν στη φωτιά να εξαπλωθεί σε άκρως εύφλεκτα υλικά», τόνισε από την πλευρά της η Πολιτική Προστασία, συμπληρώντας πως πολλά θύματα πέθαναν από ασφυξία από τους καπνούς.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν πυροσβέστες να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά εν μέσω ενός πλήθους ασθενών και συγγενών να προσπαθεί να διαφύγει από το κτίριο στο νοτιοανατολικό προάστιο της Βαγδάτης.

Ιατρικές πηγές και πηγές ασφαλείας ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 50 τραυματίστηκαν.

Το Reuters, επικαλούμενο ιατρικές πηγές σε τρία κοντινά νοσοκομεία έκανε λόγο για τουλάχιστον 27 νεκρούς και 46 τραυματίες.

Η Πολιτική Προστασία τόνισε ότι κατόρθωσε να «σώσει 90 άτομα από τους 120 άρρωστους και συγγενείς» που βρίσκονταν στο σημείο, χωρίς να γνωστοποιήσει τους ακριβείς αριθμούς νεκρών και τραυματιών.

Αυτή η πυρκαγιά λόγω αμέλειας, που συχνά συνδέεται με την ενδημική διαφθορά στο Ιράκ, πυροδότησε αμέσως έντονες αντιδράσεις, με το hashtag «Παραίτηση του υπουργού Υγείας» να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας στο Twitter στο Ιράκ.

Είναι ένα «έγκλημα» κατήγγειλε η κυβερνητική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Ενάντια στους ασθενείς που νόσησαν από την Covid-19, που έθεσαν τη ζωή τους στα χέρια του υπουργείου Υγείας και αντί να θεραπευτούν, πέθαναν από τις φλόγες».

Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή ζήτησε από τον πρωθυπουργό Μουσταφά Αλ-Καντίμι να αποπέμψει τον υπουργό Υγείας Χασάν αλ-Ταμίμι και «να τον παραπέμψει στη δικαιοσύνη».

Ο κυβερνήτης της Βαγδάτης, Μοχάμεντ Τζαμπέρ, ζήτησε από το «υπουργείο Υγείας να προχωρήσει σε έρευνα, ώστε να δικαστούν όσοι δεν έκαναν τη δουλειά τους».

Ο Ιρακινός πρωθυπουργός απάντησε ανακοινώνοντας «άμεση έρευνα με τους αρμόδιους του υπουργείου». Ζήτησε «να τεθούν στη διάθεση των ερευνητών ο διευθυντής του νοσοκομείου, ο επικεφαλής της ασφάλειας και η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την τεχνική συντήρηση χωρίς να αφεθούν ελεύθεροι προτού δικαστούν όσοι ευθύνονται».

Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ η Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό έλεγχο την πυρκαγιά, το υπουργείο Υγείας δεν είχε προβεί σε καμία δημόσια ανακοίνωση, ούτε έδωσε κάποιο απολογισμό.

Τα κρούσματα της Covid-19 ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο την Τετάρτη στο Ιράκ, το οποίο στερείται φαρμάκων, γιατρών και νοσοκομείων, αλλά η χώρα, πιθανώς λόγω του πληθυσμού της, ενός από τους νεότερους στον κόσμο, έχει έναν σχετικά χαμηλό αριθμό θανάτων εξαιτίας της νόσου.

Επισήμως 1.025.288 Ιρακινοί έχουν μολυνθεί μετά το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2020, εκ των οποίων 15.217 έχουν πεθάνει.

Το υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι διεξάγει περίπου 40.000 τεστ καθημερινά, ένα πολύ χαμηλό ποσοστό σε μια χώρα με πολλές πολυπληθείς πόλεις άνω των δύο εκατομμυρίων κατοίκων.

Για να αποφεύγουν τα νοσοκομεία, οι ασθενείς προτιμούν σε πολλές περιπτώσεις να εγκαθιστούν μια φιάλη οξυγόνου στα σπίτια τους.

Στις αρχές Μαρτίου, ξεκίνησε μια διστακτική εκστρατεία εμβολιασμού στη χώρα όπου ο πληθυσμός, ο οποίος αποφεύγει τη χρήση μάσκας από την αρχή της πανδημίας, παραμένει πολύ σκεπτικός απέναντι στα εμβόλια.

Από περίπου 650.000 δόσεις διαφορετικών εμβολίων - σχεδόν όλες που ελήφθησαν με τη μορφή δωρεάς ή μέσω του διεθνούς προγράμματος Covax - περίπου 300.000 έχουν ήδη χορηγηθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

