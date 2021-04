Αθλητικά

Η Ρεάλ… “αυτοκτόνησε”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κατάληξη του αγώνα με την Μπέτις και η απομάκρυνση από τον βασικό φετινό στόχο της ομάδας.

Η Μπέτις δεν πτοήθηκε από το όνομα και τη φόρμα της Ρεάλ, έφυγε με «λευκή» ισοπαλία από τη Μαδρίτη και μείωσε κι άλλο τις ελπίδες της «βασίλισσας» για το πρωτάθλημα, πέντε αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν διατήρησε μεν τη δεύτερη θέση, αλλά παραμένει στο -2 από την πρωτοπόρο Ατλέτικο και στο +3 από την Μπαρτσελόνα, που όμως έχει δύο παιχνίδια λιγότερα.

Από την πλευρά της, η ομάδα της Ανδαλουσίας στάθηκε περίφημα στο «Αλφρέδο Ντι Στέφανο», ήταν πολύ επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις της αλλά υστέρησε στην τελική πάσα, που θα της επέτρεπε να έχει φτάσει εύκολα σε τουλάχιστον ένα τέρμα.

Αδυνατώντας να βρει το γκολ, ο Ζιντάν πέρασε και τον Αζάρ, αλλά δεν άλλαξε κάτι, αφού οι «μπλάνκος» συνέχισαν να έχουν ανούσια κατοχή. Στο 82΄ οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι (χέρι του Μιράντα), όμως διαιτητής και VAR δεν είδαν κάτι επιλήψιμο.

Με τον κερδισμένο βαθμό οι «βερδιμπλάνκος» έφτασαν στην πέμπτη θέση τη Σοσιεδάδ, με ματς περισσότερο και καλοβλέπουν πια την έξοδο στο Europa League.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 32ης αγωνιστικής της La Liga:

Έλτσε-Λεβάντε: 1-0 (32΄ Μπογιέ)

Βαγιαδολίδ-Κάντιθ: 1-1 (14΄ Πλάνο - 64΄ Κάλα)

Βαλένθια-Αλαβές: 1-1 (89΄ Γκαγιά - 84΄ Γκουιντέτι)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπέτις: 0-0

Ουέσκα-Χετάφε: 25/4

Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα: 25/4

Θέλτα-Οσασούνα: 25/4

Σεβίλη-Γρανάδα: 25/4

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης: 25/4

Εϊμπαρ-Σοσιεδάδ: 26/4