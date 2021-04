Τοπικά Νέα

Χανιά: χαροπαλεύει ο αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε

Μάχη για την ζωή του δίνει ο πατέρας δύο παιδιών. Σε κατάσταση σοκ οι συνάδελφοι του.

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο 38χρονος αστυνομικός ο οποίος το πρωί του Σαββάτου αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχε το Flashnews.gr, η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη καθώς το τραύμα στο κεφάλι είναι πολύ σοβαρό.

Τα επόμενα 24ωρα λοιπόν είναι καθοριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο 38χρονος αστυνομικός των ΤΑΕ βρισκόταν μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο, στα Κεραμειά, όταν ξαφνικά ένας πυροβολισμός αναστάτωσε τους πάντες.

Τον 38χρονο εντόπισε συνάδελφός του που ήταν κοντά και διεκομίσθη έχοντας τις αισθήσεις του, στο Νοσοκομείο Χανίων αλλά σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Ο αστυνομικός διασωληνώθηκε και εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με τους γιατρούς να ''παλεύουν'' για να τον κρατήσουν στην ζωή.

Πηγή: Flashnews.gr





