Κορονοϊός - Περού: Υποχρεωτική η χρήση διπλής μάσκας στα καταστήματα

Ανησυχία μετά την αύξηση θανάτων και μολύνσεων του κορονοϊού.

Η κυβέρνηση του Περού έδωσε εντολή για υποχρεωτική χρήση διπλής μάσκας μέσα σε καταστήματα και σε άλλους χώρους με μεγάλη συσσώρευση κόσμου, μετά από μια απότομη αύξηση των αριθμών θανάτων και μολύνσεων του κορονοϊού.

Αυτό το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ τη Δευτέρα.

«Η χρήση διπλής μάσκας είναι υποχρεωτική για την είσοδο σε εγκαταστάσεις με κίνδυνο συσσώρευσης, όπως: εμπορικά κέντρα, γκαλερί, σούπερ μάρκετ, αγορές, αποθήκες και φαρμακεία», σύμφωνα με το διάταγμα.

Το μέτρο έρχεται να προστεθεί στην υποχρεωτική χρήση διάφανης πλαστικής προστατευτικής μάσκας σε αυτούς τους χώρους, που επέβαλε η κυβέρνηση την περασμένη Δευτέρα.

Ο μεταβατικός πρόεδρος Φρανσίσκο Σαγκάστι δήλωσε την Πέμπτη ότι το Περού βρίσκεται στην κορύφωση του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού. Έδωσε εντολή για δωρεάν διανομή μασκών στον πληθυσμό.

Για να αντιμετωπίσει αυτό το δεύτερο κύμα της πανδημίας, η κυβέρνηση επανέφερε επίσης, από σήμερα 25 Απριλίου, την υποχρεωτική καραντίνα τις Κυριακές στη Λίμα και σε 41 από τις 196 επαρχίες του Περού, κυρίως στην περιοχή των Άνδεων και στις παράκτιες περιοχές.

Η χώρα καταμετρά μέχρι σήμερα 1,7 εκατομμύρια κρούσματα της Covid-19 με 59.440 θανάτους.

Το πρόγραμμα εμβολιασμού που ξεκίνησε στις 9 Φεβρουαρίου προχωρά αργά λόγω της έλλειψης εμβολίων κατά της νόσου.

Μέχρι τις 22 Απριλίου, 559.000 άνθρωποι είχαν λάβει τις δύο απαραίτητες δόσεις εμβολίων, που αντιστοιχεί στο 1,7% των 33 εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

