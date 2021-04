Οικονομία

Σούπερ μάρκετ - καταστήματα: Ανοιχτά σήμερα, το ωράριο λειτουργίας

Ανοιχτά σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, σούπερ μάρκετ και καταστήματα. Το ωράριο λειτουργίας τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους και σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, θα έχουν οι καταναλωτές, καθώς ανοιχτά θα είναι σούπερ μάρκετ και καταστήματα. Ετσι την Κυριακή 25 Απριλίου προτείνεται ωράριο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Υπενθυμίζεται ότι η μετάβαση σε σούπερ μάρκετ γίνεται με αποστολή sms στο 13033, σε κοντινή απόσταση από την οικεία του πολίτη (μέχρι δύο χιλιόμετρα σε γειτονικό δήμο), καθώς για τις συγκεκριμένες αγορές δεν επιτρέπεται η μετακίνηση σε άλλο δήμο.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, το προτεινόμενο ωράριο των καταστημάτων για την Κυριακή των Βαΐων θα είναι 11:00 - 18:00.

Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για το Πάσχα

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των μαγαζιών για το Πάσχα, από την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου, διαμορφώνεται ως εξής:

Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου: 09:00 - 20:30

Μ. Τρίτη 27 Απριλίου: 09:00 - 20:30

Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου: 09:00 - 20:30

Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου: 09:00 - 20:30

Μ. Παρασκευή 30 Απριλίου: 13:00 - 19:00

Μ. Σάββατο 1 Μαΐου: 09:00 - 15:00

Κυριακή του Πάσχα 2 Μαΐου: Κλειστά

Δευτέρα του Πάσχα 3 Μαΐου: Κλειστά

Τρίτη 4 Μαΐου: 2021 Κλειστά

Σημειώνεται ότι την Τρίτη 4 Μαΐου θα εορταστεί η Εργατική Πρωτομαγιά

