Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Γκάγκα – Παγώνη για την ινδική μετάλλαξη και την μάσκα στους εμβολιασμένους

Ποιοι και πότε μπορούν να “πετούν” την μάσκα. Πόσο επικίνδυνη είναι η νέα παραλλαγή του Covid-19, που εντοπίστηκε και στην Ελλάδα.

«Δεν φαίνεται η ινδική μετάλλαξη να είναι πιο επικίνδυνη, δείχνει να είναι πιο μεταδοτική, αλλά χειρότερη δεν είναι από τα άλλα στελέχη του κορονοϊού», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» η Διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Η Σωτηρία», Μίνα Γκάγκα.

Όπως επεσήμανε, «στα νοσοκομεία ουσιαστικά έχουμε πάψει να βλέπουμε εμβολιασμένους, οι εμβολιασμένοι δεν έχουν κίνδυνο θανάτου ή σοβαρής νόσησης.

Τα εμβόλια έχουν αποδειχτεί πάρα πολύ αποτελεσματικά και έχουν ελάχιστες παρενέργειες που μπορούμε να την προλάβουμε, ξέροντας τα συμπτώματα, αν μια στο εκατομμύριο συμβεί κάτι. Έχω δύο γιούς για τους οποίους ανοίγει τώρα η πλατφόρμα και θα κάνουν και οι δύο το εμβόλιο της AstraZeneca».

«Μέχρι να είμαστε όλοι εμβολιασμένοι δεν θα αφαιρεθεί η μάσκα. Σε μια παρέα που είναι όλοι εμβολιασμένοι μπορούμε να μην φοράμε μάσκα, αυτό μας λένε οι ειδικοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στον χώρο εργασίας δεν θα φοράμε μάσκα».

Όπως προσέθεσε η Πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αθηνών – Πειραιώς, Ματίνα Παγώνη, «θα πρέπει να φορούν μάσκα και οι εμβολιασμένοι σε χώρους όπως τα νοσοκομεία ή τα μέσα μεταφοράς και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τα εμβόλια προσφέρουν προστασία μέχρι 95% και για αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε και μετά το εμβόλιο».

Η Μίνα Γκάκα σημείωσε ότι θα πρέπει και στον τουρισμό και στην εστίαση να τηρούνται τα μέτρα και να γίνεται χρήση των self test, ώστε μαζί με την πρόοδο του εμβολιασμού, να δημιουργηθεί επαρκές τείχος προστασίας.

Από την πλευρά της, η Ματίνα Παγώνη είπε ότι έχει μεγάλη σημασία να κάνουν όλοι το εμβόλιο για τον κορονοϊό, αναφέροντας ότι οι μεταλλάξεις αφορούν κυρίως τις νεαρότερες ηλικίες και σημειώνοντας ότι στο νοσοκομείο, όπου εργάζεται, στο «Γ. Γεννηματάς», υπάρχουν πολλοί ασθενείς που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, όπως ισχύει και για την πλειονότητα όσων ασθενών με κορονοϊό βρίσκονται στις ΜΕΘ

Για το ακαταδίωκτο

Η κ. Παγώνη, αναφορικά με την διάταξη για το ακαταδίωκτο των επιστημόνων των Επιτροπών που συμβουλεύουν την Κυβέρνηση για την διαχείριση της πανδημίας κορονοϊού, είπε ότι «όταν είσαι εισηγητικό όργανο, δεν έχεις ανάγκη προστασίας με το ακαταδίωκτο. Αυτό το έχουν ανάγκη οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι γιατροί της πρωτοβάθμιας φροντίδας, που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μηνύσεις και διώξεις, ιδίως αυτήν την περίοδο που πολλοί δεν πιστεύουν στον κορονοϊό και δημιουργούν θέμα γιατί διασωληνώθηκαν οι ίδιοι ή συγγενείς τους»

Η Μίνα Γκάγκα επεσήμανε «μου φαίνεται τρομερό και αδιανόητο ότι αυτήν την περίοδο που τρέχουμε και δεν φτάνουμε, υπάρχουν διώξεις κατά των γιατρών. Εμείς στην ομάδα μας έχουμε γιατρό που διώκεται και μάλιστα από ασθενή ιατρό με κορονοϊό, καθώς δεν πίστευε ούτε εκείνος ούτε οι συγγενείς του ότι έχει κορονοϊό».

