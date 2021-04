Οικονομία

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: Επιστρεπτέα Προκαταβολή 8 δεν θα υπάρξει

Με ποια ειδικά προγράμματα θα συνεχιστεί η στήριξη και η ρευστότητα. Τι θα γίνει με τις αναστολές συμβάσεων από τον Μάιο. Τι είπε για άνεργους, Εστίαση, Τουρισμό και το επίδομα στους υγειονομικούς.

«Ο δημοσιονομικός χώρος που είχαμε διαθέσιμο για το 2021-2022 αφορούσε μη μόνιμα μέτρα με μια μικρή εξαίρεση, επομένως μόνιμα μέτρα θα υπάρχουν μετά το 2023», είπε στον ΑΝΤ1 ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, ερωτηθείς εάν θα υπάρξει κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της εισφοράς αλληλεγγύης.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», «χώρος λελογισμένος θα υπάρχει, θα υπάρξει μετά το 2023, καθώς θα επανέλθει ο Προϋπολογισμός σε καλά επίπεδα και θα δούμε πως θα αξιοποιηθεί με μόνιμα μέτρα ελαφρύνσεων, καθώς η Κυβέρνηση θα έρθει στην ατζέντα της μείωσης φόρων που είχε προεκλογικά, δεν μπορεί να το κάνει τώρα εν μέσω της πανδημίας».

Συμπλήρωσε ότι «τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να δεσμευτούν για επενδύσεις. Εάν δεν είναι για επενδύσεις, δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Υπάρχει πρόγραμμα 1 δις ευρώ για κατάρτιση εργαζόμενων ή για την είσοδο άνεργων σε επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα σε ποσοστό άνω του 50% έχει «πράσινο» και ψηφιακό κομμάτι και αυτά τα ποσά πηγαίνουν εκεί για επενδύσεις»

«Ελπίζω να έχουμε όσο γίνεται λιγότερες αναστολές συμβάσεων εργασίας, διότι αυτό θα σημάνει ότι θα έχουμε κλειστές δραστηριότητας. Σε αυτές που παραμένουν κλειστές, θα υπάρξουν αναστολές 534 ευρώ για όσους είναι σε αναστολή σύμβασης εργασίας και θα υπάρξουν και αποζημιώσεις ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις», είπε ο κ. Σκυλακάκης.

Όπως επεσήμανε, αυτήν την εβδομάδα θα γίνουν πληρωμές για το Δώρο Πάσχα, κύριες και επικουρικές συντάξεις, κάποια υπόλοιπα από τις αποζημιώσεις για τις εκπτώσεις ενοικίων, και οι πρώτες καταβολές για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7.

Ο κ. Σκυλακάκης τόνισε ότι δεν θα υπάρξει Επιστρεπτέα Προκαταβολή 8, η οποία άλλωστε ουδέποτε είχε εξαγγελθεί, καθώς αυτή «υποκαθίσταται από τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού για τις μικρότερες επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές και τα ειδικά προγράμματα επανεκκίνησης, που τον Μάιο και τον Ιούνιο θα υπάρξουν για εστίαση, τουρισμό, γυμναστήρια και παιδότοπους. Παράλληλα θα υπάρξει και η επιδότηση παγίων δαπανών».

«Τα προγράμματα επανεκκίνησης ανέρχονται σε συνολικά 3,5 δις ευρώ, είναι και οι απαλλαγές σε φόρους και εισφορές που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός συν προγράμματα για την απασχόληση ύψους 2 δις ευρώ» που θα τρέχουν τον Μάιο και τον Ιούνιο, όπως είπε ο Αν. Υπουργός Οικονομικών.

Ερωτηθείς για το αν θα δοθεί ρευστότητα στις επιχειρήσεις που πρόκειται να ανοίξουν τον Μάιο, όπως εκείνες της εστίασης, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι «Μετρητά για τις επιχειρήσεις υπάρχουν με τα προγράμματα εστίασης και τουρισμού που έχουν αυτόν τον χαρακτήρα και με την επιδότηση των παγίων δαπανών, για την οποία πρέπει να υπάρχει μια εικόνα από τις φορολογικές δηλώσεις τις φετινές, ενώ επιπλέον συλλέγουμε στοιχεία από όλα τα προγράμματα για να δούμε τι έχει λάβει και ποιος, καθώς δεν μπορούν τα μέτρα να είναι μονοκλαδικά».

Κατέληξε λέγοντας ότι «το πρόγραμμα παγίων δαπανών έχει ως στόχο την διαφύλαξη των θέσεων εργασίας, για αυτό έχει προϋπόθεση να υπάρχει προσωπικό στις επιχειρήσεις».

Ερωτηθείς για τον Τουρισμό και για το αν θα διατηρηθεί το όριο των 50 ενσήμων για να δικαιούται κάποιος επίδομα ανεργίας ή αν θα υπάρξει παράταση για όσους λαμβάνουν επίδομα ανεργίας που λήγει τον Απρίλιο, απέφυγε να δώσει απάντηση, παραπέμποντας στο Υπουργείο Εργασίας, αναφέροντας ωστόσο ότι «θα υπάρξει ειδική μέριμνα για τους εργαζόμενους στον Τουρισμό. Υπάρχει ένα σημαντικό κονδύλι που έχουμε βάλει στην άκρη για τον σκοπό αυτό, θα μας πει το υπ. Εργασίας πως θα διατεθεί».

Σε ότι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Αν. Υπ. Οικονομικών είπε την Τρίτη, η Ελλάδα, από τις πρώρες χώρες στην ΕΕ, θα καταθέσει στην Κομισιόν το σχέδιο της, λέγοντας πάντως ότι «καλούμαστε σε μία χρονιά να τριπλασιάσουμε τις δημόσιες επενδύσεις και αυτό πριν από μερικά χρόνια θα ήταν αδύνατο».

«Η ανάκαμψη την επόμενη ημέρα, για να υπάρξει, προϋποθέτει την καλή δημοσιονομική κατάσταση. Η S&P μαζί με την αναβάθμιση της λέει ότι υπάρχει ασφάλεια στα οικονομικά και αυτό είναι σημαντικό», σημείωσε ο κ. Σκυλακάκης.

Ερωτηθείς από την Ματίνα Παγώνη για το αν θα υπάρξει έκτακτο επίδομα για τους υγειονομικούς, απέφυγε να απαντήσει για το κατά πόσον υπάρχει τέτοια απόφαση και πρόθεση, ενόψει του Πάσχα.

