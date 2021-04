Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ινδία: “Κόλαση” από την εξάπλωση της πανδημίας

Παγκόσμιο ρεκόρ νέων κρουσμάτων κορονοϊού καταγράφηκε για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα στην Ινδία.

Η Ινδία για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων κορονοϊού που έχουν αναφερθεί ποτέ σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο μέσα σε ένα 24ωρο, με 349.691 νέες μολύνσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Παράλληλα στη χώρα καταγράφηκε και ρεκόρ θανάτων, αφού τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν στην covid-19, 2.767 άνθρωποι.

Συνολικά, από την αρχή της πανδημίας στην Ινδία έχουν αναφερθεί 16,96 εκατομμύρια κρούσματα κορονοϊού και και 192.311 θάνατοι από covid-19.

“Σκεφτόμαστε τον ινδικό λαό εν μέσω αυτού του φρικτού ξεσπάσματος της covid-19. Συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας στην ινδική κυβέρνηση και θα προσφέρουμε άμεσα επιπλέον βοήθεια στον λαό της Ινδίας και τους ήρωες υγειονομικούς της Ινδίας”, έγραψε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στο Twitter.

Στο μεταξύ χθες Σάββατο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ανησυχούν βαθιά για τη ραγδαία άνοδο των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ινδία και σκοπεύουν να στείλουν στη χώρα επιπλέον βοήθεια.

“Βρισκόμαστε σε εντατικές συνομιλίες σε υψηλό επίπεδο και σχεδιάζουμε να στείλουμε άμεσα επιπλέον βοήθεια στην κυβέρνηση της Ινδίας και τους Ινδούς υγειονομικούς που μάχονται ενάντια σε αυτή το σφοδρό ξέσπασμα (της επιδημίας covid-19). Σύντομα θα σας ενημερώσουμε περαιτέρω”, επεσήμανε ο εκπρόσωπος σε mail που έστειλε στο Reuters.

Η Ουάσινγκτον δέχεται ολοένα και περισσότερες πιέσεις για να βοηθήσει την Ινδία, την πολυπληθέστερη δημοκρατική χώρα παγκοσμίως και στρατηγικό εταίρο στις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν να αντιμετωπίσει την Κίνα, καθώς αυτή είναι αντιμέτωπη με ένα σφοδρότατο δεύτερο κύμα της επιδημίας του κορονοϊού.

Το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ζήτησε την Παρασκευή από την κυβέρνηση Μπάιντεν να προσφέρει εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca που διαθέτει στην Ινδία, τη Βραζιλία και άλλες χώρες που έχουν πληγεί πολύ από την covid-19.

Η ινδική κυβέρνηση έχει καταφύγει σε στρατιωτικά αεροσκάφη και τρένα για να μεταφέρουν οξυγόνο στο Νέο Δελχί από άλλες περιοχές της χώρας, αλλά και από το εξωτερικό, όπως για παράδειγμα από τη Σιγκαπούρη.

Η χώρα του 1,3 δισεκατομμυρίου κατοίκων είναι στα πρόθυρα ανθρωπιστικής καταστροφής, προειδοποίησε ο Ασίς Τζα, πρύτανης της σχολής Δημόσιας Υγείας στο πανεπιστήμιο Brown σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε το Σάββατο στην Washington Post.

O Τζα επεσήμανε ότι περίπου 2.000 άνθρωποι πεθαίνουν επισήμως καθημερινά στην Ινδία από covid-19, όμως οι περισσότεροι ειδικοί εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι δύο με δέκα φορές μεγαλύτερος.

Αξιωματούχοι από την Ινδία και τις ΗΠΑ συζητούν σε διάφορα επίπεδα για να διασφαλίσουν την ομαλή παροχή συστατικών από αμερικανικές εταιρείες για την παραγωγή εμβολίων κατά της covid-19 στην Ινδία, δήλωσε εκπρόσωπος της ινδικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον.

Ο Τζα ζήτησε από την Ουάσινγκτον να στείλει στην Ινδία οξυγόνο, διαγνωστικά τεστ και υψηλής ποιότητας εξοπλισμό ατομικής προστασίας, περιλαμβανομένων μασκών, καθώς και φάρμακα για τη θεραπεία ασθενών με covid-19, ανάμεσά τους φάρμακα αναισθησίας και ρεμδεσιβίρη.

Ο ίδιος κάλεσε την κυβέρνηση Μπάιντεν να προσφέρει στην Ινδία και σε άλλες πληγείσες χώρες τις επιπλέον δόσεις εμβολίων που διαθέτουν οι ΗΠΑ, αναφερόμενος σε περίπου 30 εκατ. δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca που δεν χρησιμοποιούνται.

Η Ουάσινγκτον θα πρέπει επίσης να άρει τους ελέγχους στις εξαγωγές πρώτων υλών που επέβαλε τον Φεβρουάριο και οι οποίες επηρεάζουν την παραγωγή εμβολίων κατά της covid-19 στην Ινδία, σημείωσε ο Τζα.

Το Serum Institute της Ινδίας (SII), ο μεγαλύτερος παραγωγός εμβολίων παγκοσμίως, κάλεσε αυτό τον μήνα τον Μπάιντεν να άρει το εμπάργκο στις αμερικανικές εξαγωγές πρώτων υλών που πλήττουν την παραγωγή εμβολίων της AstraZeneca.

