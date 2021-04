Οικονομία

Εστίαση - Γεωργιάδης: Αλλαγές στην απαγόρευση κυκλοφορίας

Το άνοιγμα της Εστίασης φέρνει αλλαγές στην απαγόρευση κυκλοφορίας.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας τη Μεγάλη εβδομάδα αρχίζει στις 10 το βράδυ, ενώ από τις 3 Μαϊού, οπότε και θα ανοίξει η εστίαση, η απαγόρευση θα αρχίζει στις 11, είπε, μεταξύ άλλων μιλώντας σε εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Αναφερόμενος στο ωράριο των εστιατορίων, τα οποία θα κλείνουν στις 11 το βράδυ, εξήγησε ότι όσοι μένουν κοντά στο εστιατόριο θα μπορούσαν να φύγουν στις 11 αλλά όσοι μένουν μακριά, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, πρέπει να κάνουν το κουμάντο τους για να μη φύγουν από το όριο.

Σημείωσε πως «σήμερα η αγορά θα είναι ανοιχτή και πιστεύω θα πάει πολύ καλά» και εξέφρασε την ικανοποίηση του καθώς όπως είπε στην περιοδεία του σε πολλά μαγαζιά σε εμπορικά κέντρα, τα μέτρα τηρούνταν με θρησκευτική ευλάβεια. «Πήγαν όλα όπως έπρεπε να πάνε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα τόνισε "πως αν από την άλλη βδομάδα που ανοιγουν οι πλατφόρμες και για άλλες ηλικίες πάμε να εμβολιαστούμε μαζικά, σε 15-20 ημέρες η ζωή μας θα είναι διαφορετική, πολύ πιο ελεύθερη και η πανδημία θα πέσει».

Σε ό τι αφορά τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, ανέφερε «συνεχίζουμε να στηρίζουμε εστίαση και αφού ανοίξουν δίνουμε από την αναπτυξιακή τράπεζα 500 εκατ ευρώ δάνεια χαμηλότοκα για επενδυτικούς σκοπούς, κάνουμε μόνιμη μείωση φόρων , μειώνουμε προκαταβολή φόρων - εισφορά αλληλεγγύης- ασφαλιστικές εισφορές όλα αυτά στην πραγματικότητα σε μόνιμη βάση, πληρώνουμε μέχρι την Μ. Πέμπτη που έρχεται την επιστρεπτέα 7 όπου θα πάρουν 55.000 επιχειρήσεις της εστίασης περίπου 170 εκατ. ευρώ για να μπορούν να ξεκινήσουν, ξεκινάμε αμέσως μετά στις 10 Μαίου την πλατφόρμα για να πάρουν οι επιχειρήσεις της εστίασης 330 εκατ . ευρώ, το 7% του τζίρου τους για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Επιπλέον, η εταιρία Delta των ΗΠΑ ανακοίνωσε 2 πτήσεις προς Αθήνα γιατί αναμένουν αύξηση των τουριστών προς Ελλάδα. Το ίδιο και αεροπορικές εταιρίες από Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία κλπ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε χτίσει τις βάσεις για να είναι το οικονομικό μας μέλλον λαμπρό. Μένει να πάμε να εμβολιαστούμε».

