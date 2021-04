Πολιτική

Γιώργος Γεννηματάς: η Φώφη Γεννηματά για τα 27 χρόνια από τον θάνατο του

Το μήνυμα της Προέδρου του ΚΙΝΑΛ για την πολιτική παρακαταθήκη του και το ΕΣΥ.

Σε ανάρτηση της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά, για τα 27χρόνια από τον θάνατο του Γιώργου Γεννηματά, αναφέρονται τα εξής:

«27 χρόνια αφού έφυγες από κοντά μας, το ΕΣΥ που έφτιαξες και υπερασπίστηκες, αναγνωρίζεται ως το μεγάλο οχυρό στη μάχη της Ελληνικής κοινωνίας με την πανδημία του κορωνοιού.

Τι θα γινόταν αν δεν είχατε φτιάξει με το ΠΑΣΟΚ το ΕΣΥ; Είναι η συζήτηση που ακούγεται σε κάθε σπίτι. Ήξερες να κάνεις αλλαγές που άντεξαν στον χρόνο γιατί βελτίωσαν τη ζωή του πολίτη, στηρίχθηκαν και αγκαλιάστηκαν από πολλούς.

Η κοινωνία πάντα και όσο ζούσες σου έδειχνε με κάθε τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη της.

Ήσουν ένας μεταρρυθμιστής, σοσιαλιστής και πατριώτης.

«Η χώρα έλεγες ,τον Ιανουάριο του 1991, χρειάζεται εθνική στρατηγική, εθνική ομοψυχία στη βάση και εθνική συνεννόηση στην κορυφή. Μια στρατηγική που να ξεπερνά την εμβέλεια ενός κόμματος και τη χρονική διάρκεια μιας Κυβερνητικής θητείας. Με στόχο την ειρήνη, τη διασφάλιση των συνόρων, την ένταξη της Κύπρου στην κοινότητα και ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας.»

27 χρόνια κι όμως όλα αυτά σήμερα είναι επίκαιρα όσο ποτέ.

Εσύ έφυγες νωρίς. Όμως το έργο σου, η προσφορά σου, η στάση ζωής σου έμειναν πρότυπο για τους προοδευτικούς ανθρώπους σε αυτό τον τόπο. Μας εμπνέουν να συνεχίσουμε, να κάνουμε πράξη τη νέα Αλλαγή.

Σε θυμάμαι να λες ότι στη διαδρομή από το δωμάτιο στο χειρουργείο το 1992, εκείνες τις δύσκολες ώρες, κάνοντας τον απολογισμό μιας ολόκληρης ζωής, αποφάσισες αν επιζούσες, να δυναμώσεις τη μάχη της ανθρωπιάς.

Αυτή είναι και η δική μας μάχη σήμερα.

Στην εποχή του φόβου για τη ζωή, των μεγάλων ανισοτήτων, του περιορισμού δικαιωμάτων και ελευθεριών, της τεχνητής όξυνσης, εμείς η Δημοκρατική παράταξη έχουμε τον άνθρωπο και την πατρίδα στο επίκεντρο των επιλογών μας».

