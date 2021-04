Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός και εγκυμοσύνη: οι “κίνδυνοι” για το παιδί

Τι έδειξε η μελέτη με επικεφαλής μια Ελληνίδα για την μετάδοση από την μητέρα στο έμβρυο και τους κινδύνους που ελλοχεύουν.

Η άμεση μετάδοση της λοίμωξης Covid-19 από τη μητέρα στο νεογέννητο μωρό της είναι σπάνια, περίπου μία περίπτωση μόλυνσης μωρού ανά 50 γεννήσεις. Όμως τα νεογνά των μητέρων με κορονοϊό αντιμετωπίζουν έμμεσους κινδύνους εξαιτίας της επιδεινούμενης πορείας της υγείας της μητέρας και του συνεπαγόμενου πρόωρου τοκετού, σύμφωνα με μια νέα έρευνα στις ΗΠΑ, με επικεφαλής μια Ελληνίδα νεογνολόγο της διασποράς. Η μελέτη δείχνει ότι τα μωρά των κοινωνικά ευάλωτων μητέρων κινδυνεύουν ακόμη περισσότερο από Covid-19.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Ασημένια Αγγελίδου του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και του Ιατρικού Κέντρου Beth Israel Deaconess της Βοστώνης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό "JAMA Network Open", ανέλυσαν στοιχεία για 255 νεογνά που γεννήθηκαν από μητέρες με πρόσφατο θετικό διαγνωστικό τεστ κορονοϊού. Από τα 255 μωρά μόνο το 2,2% είχαν τα ίδια μολυνθεί με κορονοϊό από τις μητέρες τους.

Από την άλλη όμως, η νόσος Covid-19 των εγκύων μητέρων είχε ως συνέπεια πρόωρο τοκετό για το 74%. Είναι γνωστό ότι η πρόωρη γέννα συχνά οδηγεί σε οξείες και χρόνιες επιπλοκές του παιδιού, όπως σε αναπνευστικά προβλήματα, αναπτυξιακά κ.α. Επίσης διαπιστώθηκε ότι τα μωρά από κοινωνικά ευάλωτες μητέρες είχαν αυξημένη πιθανότητα -περίπου πενταπλάσια- να διαγνωσθούν με Covid-19.

«Μολονότι τα χαμηλά ποσοστά μόλυνσης των νεογνών που παρατηρήσαμε, είναι καθησυχαστικά, είναι σημαντικό οι υπηρεσίες υγείας να παραμένουν σε εγρήγορση», ανέφερε η δρ Αγγελίδου και τόνισε ότι τα νοσοκομεία «πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά τα νεογνά για ατυπικά σημάδια της νόσου Covid-19, καθώς επίσης να προσπαθούν να αποφύγουν τους μη αναγκαίους πρόωρους τοκετούς, που ενέχουν εγγενείς κινδύνους τόσο για τη μητέρα όσο και για το παιδί».

Η Α.Αγγελίδου πήρε το πτυχίο της από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και το διδακτορικό της στην ανοσοφαρμακολογία από το ΕΚΠΑ. Μετά από ειδίκευση στην παιδιατρική στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και στη νεογνολογία στο Χάρβαρντ, διδάσκει σήμερα σε αυτό το πανεπιστήμιο, ενώ παράλληλα είναι νεογνολόγος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων της Βοστώνης, καθώς και στο Ιατρικό Κέντρο Beth Israel Deaconess.

