Η Στικούδη ολόγυμνη στην μπανιέρα της (εικόνες)

"Έριξε" το instagram η εκρηκτική τραγουδίστρια με την ολόγυμνη πόζα στην μπανιέρα της.

Φωτιά στο Instagram έβαλε η τραγουδίστρια Κατερίνα Στικούδη με μια φωτογραφία που ανέβασε.

Η εκρηκτική τραγουδίστρια ποζάρει ολόγυμνη στη μπανιέρα της. Πάνω της είναι πεσμένα κόκκινα ροδοπέταλα, που καλύπτουν τα επίμαχα σημεία.

Πρόκειται για μια φωτογράφιση του νέου της album, όπως ενημέρωσε τους followers της η Κατερίνα Στικούδη. ”New album coming soon!”, έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα likes και τα σχόλια «έπεσαν» βροχή!

Δείτε την ανάρτηση της Κατερίνας Στικούδη στο Instagram:

