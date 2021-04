Κοινωνία

Διόδια: εκατοντάδες “αναστροφές” αντί για “Πάσχα στο χωριό”

Τι δείχνουν για το Σάββατο τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με παραβάτες και πρόστιμα που βεβαιώθηκαν στους σταθμούς διοδίων Αφιδνών και Ελευσίνας.

Εκατοντάδες οδηγοί αναγκάστηκαν το Σάββατο να κάνουν αναστροφή στα διόδια και να επιστρέψουν στο σπίτι τους στην Αττική, δίχως να καταφέρουν να περάσουν τα μπλόκα της Αστυνομίας και να κάνουν «Πάσχα στο χωριό», στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας, από τις 06:00 του Σαββάτου έως τα 06:00 της Κυριακής από τους σταθμούς διοδίων στην Ελευσίνα και τις Αφίνδες, πέρασαν, φεύγοντας από το Λεκανοπέδιο 29.537 οχήματα, ενώ συνολικά και προς τις δύο κατευθύνσεις οι διελεύσεις ανήλθαν σε 57.413.

Δεν τα «κατάφεραν» να ταξιδέψουν εκτός Αττικής περισσότεροι από 500 επιβάτες οχημάτων, καθώς οι αστυνομικοί διαπίστωσαν 11 παραβάσεις και επέβαλαν τα σχετικά πρόστιμα, ενώ υποχρέωσαν τους οδηγούς συνολικά 375 αυτοκινήτων να κάνουν αναστροφή και να γυρίσουν στα σπίτια τους, μαζί με τους συνεπιβάτες που σε πολλές περιπτώσεις ήταν μαζί τους, μην επιτρέποντας τους να συνεχίσουν τον δρόμο προς την Περιφέρεια, καθώς δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν επαρκώς και με βάση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους λόγους της μετακίνησης τους.

Μάλιστα, πολλοί απο αυτούς, όπως είπε στον ΑΝΤ1 ο αστυνομικός διευθυντής Ιωάννης Δημητρακόπουλος, χρησιμοποίησαν και ευφάνταστες δικαιολογίες, που όμως δεν έπεισαν τους αστυνομικούς.

Λάσκος: μην ξεκινήσει καν, όποιος δεν δικαιούται να περάσει

«Οι έλεγχοι για την αποφυγή των διαπεριφερειακών μετακινήσεων θα είναι και όλη την Μεγάλη Εβδομάδα πολύ αυστηροί. Επιβάλλεται να αντιλήφθούν οι πολίτες ότι όσοι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα, στα οποία γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος, δεν πρόκειται να περάσουν από τα διόδια. Τους παρακαλούμε, λοιπόν, να μην προσπαθήσουν να αναχωρήσουν, εάν δεν τα έχουν» δηλώνει ο διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ταξίαρχος Σπύρος Λάσκος.

Οι έλεγχοι της ΕΛΑΣ ενόψει Πάσχα συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού, κυρίως στα διόδια των εθνικών οδών Αθηνών-Κορίνθου και Αθηνών-Λαμίας, αλλά και στους παραδρόμους τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, μειώθηκε ο αριθμός των οχημάτων που εξήλθαν το τελευταίο 24ωρο από τα διόδια της Ελευσίνας και των Αφιδνών, ενώ αυξήθηκαν όσα εισήλθαν.

Η μετακίνηση για λόγους υγείας επιτρέπεται μόνο προς δημόσια δομή υγείας, η οποία θα πρέπει να πιστοποιείται από έγγραφο της ίδιας της δομής. Επίσης, επιτρέπεται μόνο για εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας, σε κηδεία, διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις οι πολίτες πρέπει να επιδεικνύουν τα απαραίτητα έγγραφα. Όπως διευκρινίστηκε, δεν επιτρέπεται η συνδυαστική χρήση βεβαίωσης μετακίνησης για λόγους εργασίας και Ε1 για εφάπαξ μετάβαση σε μόνιμη κατοικία.

