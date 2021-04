Τεχνολογία - Επιστήμη

Πάσχα: Ψήσιμο του οβελία με WiFi

Τι είναι το high tech σύστημα της ψησταριάς που διαθέτει αισθητήρες θερμοκρασίας.

Μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα και έρχεται μήνυμα στο κινητό. Δεν είναι άλλη μια ευχή αλλά η ειδοποίηση-ενημέρωση πως έχει έρθει η ώρα κάποιος από την παρέα να ρίξει μια ματιά στο αρνί ή το κατσίκι γιατί κοντεύει να ολοκληρωθεί το ψήσιμο...

Πού είναι το περίεργο; Το μήνυμα στέλνει η ίδια η συσκευή ψησίματος και το ψήσιμο γίνεται μέσω wifi. Κάπως έτσι θα είναι το Πάσχα για όσους έχουν προμηθευτεί τις ...high teck ψησταριές που έχουν ανεβάσει το ψήσιμο του οβελία σε …άλλο επίπεδο. Όπως λένε οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πώληση ειδών μπάρμπεκιου,στην αγορά σήμερα μπορεί κάποιος να βρει τις παραδοσιακές σούβλες για το ψηισμο του πατροπαραδοτου οβελία, τις σούβλες που είναι συνδεδεμένες με ηλεκτρικό μοτέρ για το αυτόματο κι...ακούραστο γύρισμα αλλά και αυτές που προσφέρουν την «τεχνολογία στο πιάτο».

«Έχουμε ξεφύγει από το παραδοσιακό μπάρμπεκιου και είμαστε πια συνδεδεμένοι με τα νέα δεδομένα. Όταν ήμουν μικρός παίρναμε κάρβουνα και λαμαρίνα για τη σούβλα, αλλά τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να πουλάμε συσκευές ψησίματος, που συνδέεις το λειτουργικό τους σύστημα μέσω wifi με το κινητό, κατεβάζεις την εφαρμογή και παρακολουθείς... ενημερώνεσαι για κάθε λεπτομέρεια για το ψήσιμο του αρνιού ή του κατσικιού», δηλώνει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Σωτήρης Μποζατζίδης ιδιοκτήτης ενός εκ των παλιών καταστημάτων με είδη μπάρμπεκιου στη Θεσσαλονίκη.

Το high teck σύστημα της ψησταριάς διαθέτει αισθητήρες θερμοκρασίας και μπορεί ο ψήστης να ορίζει τους βαθμούς, τη διάρκεια, την ένταση του ψησίματος, χωρίς να είναι δίπλα από το ψητό ούτε ο ίδιος ούτε κάποιος άλλος από την παρέα. Μπορούν όλοι να ασχοληθούν με οτιδήποτε άλλο και με το ψητό μόνο όταν θα δεχτούν το τελικό «οκ» στα κινητά τους.

«Αν επίσης θέλουν να έχουν όλο «το πακέτο της τεχνολογίας», μπορούν να προμηθευτούν και ειδικά θερμόμετρα φαγητού που συνδέονται με bluetooth και ενημερώνονται για τη θερμοκρασία του φαγητού, αρκεί να μην απομακρυνθεί ο χρήστης που θα έχει συνδεθεί για περισσότερα από 100 μέτρα», σημειώνει ο κ. Μποζατζίδης.

Βέβαια αυτή η τεχνολογία δεν είναι για όλα τα βαλάντια, οπότε οι περισσότεροι επέλεξαν και φέτος τις κλασικές σούβλες και ψησταριές, αυτές με λιγότερη ενσωματωμένη τεχνολογία, όπως ένα μοτέρ ή και χειροκίνητες για τους πιο παραδοσιακούς, με τα είδη ψησίματος να έχουν σχεδόν ξεπουλήσει.

Από τους πρώτους μήνες της καραντίνας αυξήθηκαν οι πωλήσεις. Με την εστίαση κλειστή, με δεδομένο ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα για έξοδο για φαγητό, πολλές γιορτές έγιναν στο σπίτι και οι νοικοκύρηδες έγιναν δεινοί ψήστες και σεφ, που είτε αγόρασαν μπάρμπεκιου είτε ανανέωσαν τα παλιά τους εξαρτήματα.

«Ακόμη και αυτοί που δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ με το ψήσιμο έχουν αρχίσει να είναι λάτρεις του μπάρμπεκιου με τις ψησταριές υγραερίου, που παρέχουν ένα βαθμό ευκολίας, να αποτελούν το περιζήτητο προϊόν της εποχής» εξηγεί ο διαχειριστής της σελίδας ilovebbq.gr. Μάλιστα, όπως λέει, τα βασικά είδη ψησίματος αν κι απέχουμε μια εβδομάδα από την Κυριακή του Πάσχα, είναι σχεδόν sold out, καθώς πολλές ψησταριές έχουν ήδη πάρει θέσεις στα μπαλκόνια και τις αυλές.

Το κατάστημα που λειτουργεί από το 1973 στο Ντεπό Θεσσαλονίκης, είναι από τα πρώτα με τέτοια είδη και έχει πουλήσει χιλιάδες σούβλες και ψησταριές. Όταν πρωτοξεκίνησε βέβαια υπήρχαν μόνο οι απλές κατασκευές με το κλασικό χερούλι, τις οποίες γύριζαν από το πρωί μέχρι το μεσημέρι -με βάρδιες συνήθως- τα μέλη της οικογένειας και της παρέας. Φτάσαμε όμως στο 2021, που η δεύτερη γενιά του μαγαζιού ξεπέρασε κάθε προσδοκία αφού υπάρχουν ψησταριές ακόμη και για τους πιο...καλοπερασάκηδες της παρέας που πρέπει να έχουν το νου τους μόνο στο κινητό και στην καλή σύνδεση wifi.

