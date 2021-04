Υγεία - Περιβάλλον

Ινδική μετάλλαξη κορονοϊού: νέο κρούσμα στην Ελλάδα

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες. Προβληματισμός στους επιστήμονες για την ραγδαία μετάδοση του παραλλαγμένου στελέχους του Covid-19.

Δεύτερο κρούσμα της ινδικής μετάλλαξης του κορονοϊού εντοπίστηκε στην Ελλάδα, αυτή τη φορά στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με πληροφορίες και αναμένεται ανακοίνωση από τον ΕΟΔΥ. Οι ειδικοί παρακολουθούν τον ασθενή, που είναι Έλληνας πολίτης και παράλληλα προχωρά η ιχνηλάτηση των επαφών του.

Το πρώτο κρούσμα της ινδικής μετάλλαξης είχε εντοπισθεί στην Πάτρα. Το συγκεκριμένο ήταν λίγο διαφοροποιημένο από το τυπικό στέλεχος της μετάλλαξης και αφορούσε Έλληνα, χωρίς ιστορικό ταξιδιού, ο οποίος μάλιστα δεν χρειάσθηκε καν να νοσηλευθεί.

Οι επιστήμονες εμφανίζονται προβληματισμένοι για την εμφάνιση της ινδικής μετάλλαξης στην Ελλάδα, λόγω της ευρείας διασποράς της νόσου από το εν λόγω στέλεχος, ενώ ακόμη ελέγχεται η επικινδυνότητα της, σύμφωνα με όσα είπε η Μίνα Γκάγκα στον ΑΝΤ1.

Η μετάλλαξη έχει μετατρέψει σε «κόλαση» την Ινδία, με εκατοντάδες χιλιάδες νέα κρούσματα μέσα σε λίγες ημέρες.

