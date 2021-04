Παράξενα

Τρίκαλα: Αδέλφια πέθαναν με διαφορά μισής ώρας

Οικογενειακή τραγωδία στα Τρίκαλα. Θλίψη για τα αδέλφιαν που έφυγαν από τη ζωή με διαφορά λίγων λεπτών.

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στα Τρίκαλα.

Συγκεκριμένα με πληροφορίες, δυο αδέρφια, ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος, 73 ετών, και ο Γιώργος Βασιλόπουλος, 68 ετών, έφυγαν από τη ζωή με διαφορά μισής ώρας στο παράρτημα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας, όπου και φιλοξενούνταν.

Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή στα δυο αδέλφια για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

