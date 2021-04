Με υπογραφή...

Ιράκ - Φωτιά σε νοσοκομείο: δεκάδες νεκροί στην ΜΕΘ

Ανείπωτη τραγωδία στο θεραπευτήριο για ασθενείς με κορονοϊό. Την παραίτηση του Πρωθυπουργού ζητούν συγγενείς των θυμάτων.

Τους 58 έφτασαν οι νεκροί από την πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε νοσοκομείο για ασθενείς με covid-19 στη Βαγδάτη, ανάμεσά τους και 28 ασθενείς που βρίσκονταν σε αναπνευστήρα, δήωλσε σήμερα αξιωματούχος.

Ο απολογισμός αυτός, τον οποίο ανακοίνωσε ο Άλι αλ Μπαγιάτι, μέλος της κυβερνητικής επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι ο πρώτος που ανακοινώνεται από επίσημη πηγή. Προηγούμενος απολογισμός από ιατρικές πηγές έκανε λόγο για 27 νεκρούς.

28 corona patients died in a hospital in Baghdad due to a gas explosion and fire... ??????

Keep Iraq in your prayers pic.twitter.com/yw5AMSMllo — ???? ???? ???? ?????? (@NotArian2) April 24, 2021

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από φιάλες οξυγόνου που “ήταν αποθηκευμένες χωρίς να τηρούνται οι όροι ασφαλείας” στο νοσοκομείο Ιμπν αλ Χάτιμπ της Βαγδάτης, δήλωσαν ιατρικές πηγές.

At least 24 killed, and dozens injured, after a fire broke out in a hospital in #Baghdad. Iraq's civil defense unit says it happened when several oxygen tanks exploded late Saturday night. The fire has been put out, and around 90 patients and healthcare workers have been rescued. pic.twitter.com/OiBt43nxHo — WatchTower (@WatchTowerGW) April 25, 2021

Η πυρκαγιά προκλήθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από αμέλεια, η οποία συνδέεται με την ενδημική διαφθορά στο Ιράκ, μια χώρα με 40 εκατομμύρια κατοίκους που έχει πληγεί σφοδρά από την πανδημία του κορονοϊού, ενώ τα νοσοκομεία της είναι σε άσχημη κατάσταση και πολλοί γιατροί έχουν μεταναστεύσει έπειτα από 40 χρόνια αλλεπάλληλων συγκρούσεων.

Μετά την τραγωδία το hashtag “Παραίτηση του υπουργού Υγείας” ήταν πρώτο στο Twitter στο Ιράκ, καθώς οι πολίτες της χώρας είναι εξοργισμένοι από το περιστατικό.

Ο πρωθυπουργός Μουστάφα αλ Καζίμι, που κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό και ζήτησε να ανακοινωθούν αποτελέσματα “σε λιγότερες από 24 ώρες”.

Ο ίδιος έθεσε σε διαθεσιμότητα τον επικεφαλής υγείας του ανατολικού τομέα της Βαγδάτης, τον διευθυντή του νοσοκομείου και τους επικεφαλής ασφαλείας και συντήρησης.

Authorities have detained staff of the Ibn Khatib hospital in Iraq's capital Baghdad, where a fire killed dozens of people and injured several others pic.twitter.com/cfDJARvoPE — TRT World Now (@TRTWorldNow) April 25, 2021

Όλοι τους ανακρίνονται και δεν θα αφεθούν ελεύθεροι “προτού δικαστούν όσοι ευθύνονται” για την τραγωδία, υπογράμμισε ο αλ Καζίμι.

The death toll has risen to 90, and there are 45 bodies so far from the fire massacre that no one has been able to identify.



via: workers against sectarianism- Iraq pic.twitter.com/XdQqNvdqtk — Socialist Middle East (@SocialistEast) April 25, 2021

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, την ώρα που δεκάδες συγγενείς ήταν στο πλευρό “30 ασθενών στη μονάδα εντατικής θεραπείας” του νοσοκομείου Ιμπν αλ Χάτιμπ, όπου νοσηλεύονται τα βαριά περιστατικά, φλόγες επεκτάθηκαν σε όλους τους ορόφους, σύμφωνα με ιατρική πηγή.

“Το νοσοκομείο δεν διαθέτει πυρασφάλεια και οι ψευδοροφές επέτρεψαν την εξάπλωση της πυρκαγιάς η οποία έφτασε σε ιδιαίτερα εύφλεκτα αντικείμενα”, εξήγησε η πολιτική προστασία. “Τα περισσότερα θύματα πέθαναν επειδή χρειάστηκε να μετακινηθούν και βγήκαν από τους αναπνευστήρες. Άλλοι πέθαναν από την εισπνοή καπνών”.

Βοήθεια των πολιτών

Ιατρικές πηγές είχαν αναφέρει αρχικά ότι 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 50 τραυματίστηκαν. Η πολιτική προστασία ανακοίνωσε ότι κατάφερε “να σώσει 90 ανθρώπους από τους 120 ασθενείς και συγγενείς”, αποφεύγοντας ωστόσο να ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Πρόκειται για ένα “έγκλημα” κατά “των ασθενών με covid-19 που εναπόθεσαν τις ζωές τους στα χέρια του υπουργείου Υγείας και οι οποίοι αντί να τους θεραπευτούν πέθαναν στις φλόγες”, κατήγγειλε η κυβερνητική επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Αυτή ζήτησε από τον Καζίμι να αποπέμψει τον υπουργό Υγείας Χάσαν αλ Ταμίμι προκειμένου “να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη”.

Πολλές ώρες μετά την πυρκαγιά το υπουργείο Υγείας του Ιράκ ανέφερε ότι “σώθηκαν περισσότεροι από 200 ασθενείς”, ενώ δεσμευόταν να παρουσιάσει “συγκεκριμένο απολογισμό των νεκρών και των τραυματιών αργότερα”.

Περισσότερο από ένα εκατομμύρια κρούσματα κορονοϊού

Ο αριθμός των κρουσμάτων covid-19 ξεπέρασε την Τετάρτη το ένα εκατομμύριο στο Ιράκ, ενώ οι νεκροί είναι περισσότεροι από 15.000. Η χώρα, πιθανόν λόγω του πληθυσμού της, ενός από τους νεότερους παγκοσμίως, έχει καταγράψει σχετικά μικρό αριθμό νεκρών από κορονοϊό.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι καθημερινά πραγματοποιούνται περίπου 40.000 διαγνωστικά τεστ κορονοϊού, ένα μικρό ποσοστό σε μια χώρα όπου υπάρχουν πολλές πόλεις με περισσότερους από δύο εκατομμύρια κατοίκους που συχνά ζουν στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο.

Προκειμένου να αποφύγουν να πάνε σε νοσοκομεία πολλοί ασθενείς με covid-19 προτιμούν να εγκαταστήσουν μια φιάλη οξυγόνου στο σπίτι τους.

Στις αρχές Μαρτίου ξεκίνησε μια αργή εκστρατεία εμβολιασμού σε μια χώρα με ιδιαίτερα επιφυλακτικό πληθυσμό, ο οποίος διστάζει ακόμη και να φορέσει μάσκα.

Από τις περίπου 650.000 δόσεις διάφορων εμβολίων κατά της covid-19 που έλαβε το Ιράκ, κυρίως μέσω του προγράμματος Covax, έχουν χορηγηθεί περίπου 300.000, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.