Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Η έξοδος του Μεσολογγίου ήταν μια στιγμή υπέρτατης έξαρσης και γενναιότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΠτΔ παραβρέθηκε στο Μεσολόγγι στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 195ης επετείου της Εξόδου των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

«Η έξοδος του Μεσολογγίου δεν ήταν ήττα. Ήταν μια στιγμή υπέρτατης έξαρσης και γενναιότητας. Μια χούφτα τόπος αντιστάθηκε σε μια αυτοκρατορία, προκαλώντας τον θαυμασμό όλου του κόσμου. Έχουμε ιστορικό καθήκον να ανταποκριθούμε στην υψηλή παρακαταθήκη των προγόνων μας, οικοδομώντας ένα μέλλον αντάξιό τους». Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, σε δηλώσεις που έκανε μετά την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνου στον Τύμβο των Ηρώων, στο Μεσολόγγι, όπου τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά προτώκολλα.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία παρίσταται στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 195ης επετείου της Εξόδου των Ελεύθερων Πολιορκημένων, πρόσθεσε ότι «η έξοδος του Μεσολογγίου αποτέλεσε ένα τραγικό συμβάν της Ελληνικής Εθνεγερσίας και ταυτόχρονα μια κορυφαία στιγμή που συμπύκνωσε το ηρωικό επαναστατικό φρόνημα, το αυτοθυσιαστικό πνεύμα, την ηθική ελευθερία». Παράλληλα, επεσήμανε ότι «είναι το κυρίαρχο γεγονός που σφράγισε την εικόνα και την ταυτότητα του Μεσολογγίου, αυτό που προσέδωσε στην πόλη την ιερότητά της». «Με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό,» συνέχισε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, «τιμάμε σήμερα εκείνους που θυσίασαν τη ζωή τους από αγάπη για τη ζωή, μη θέλοντας να την εξευτελίσουν μέσα στη σκλαβιά».

Νωρίτερα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στην δοξολογία που τελέστηκε στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, όπου τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας, ενώ μετά την επιμνημόσυνη δέηση θα μεταβεί στο μουσείο Ιστορίας και Τέχνης - Πινακοθήκη του Δήμου Μεσολογγίου, όπου θα συναντηθεί με τον με τον δήμαρχο, Κώστα Λύρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ινδική μετάλλαξη κορονοϊού: νέο κρούσμα στην Ελλάδα

Τρίκαλα: Αδέλφια πέθαναν με διαφορά μισής ώρας

Εστίαση - Γεωργιάδης: Αλλαγές στην απαγόρευση κυκλοφορίας