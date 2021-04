Πολιτική

Ο Χατζηδάκης για την προκαταβολή σύνταξης και το 8ώρο

Ποιες πληρωμές θα γίνουν από το Υπ. Εργασίας την Μ. Εβδομάδα. Τι θα γίνει με το Δώρο Πάσχα. Τι ισχύει για τους ιδιώτες και το “βουνό” των εκκρεμών συντάξεων.

Για Μεγάλη Τετάρτη -Μεγάλη Πέμπτη έχει προγραμματίσει ο ΕΦΚΑ να καταβάλει τις αυξήσεις και τα αναδρομικά του νέου θεσμού της προκαταβολής σύνταξης, τόνισε στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης.

Σημείωσε ότι εντός της ημέρας θα βγει και η σχετική ανακοίνωση. Αυτές οι καταβολές αφορούν περίπου 30 χιλιάδες ανθρώπους που είχαν υποβάλει την αίτηση τους.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι Μεγάλη Τετάρτη ακολουθεί η καταβολή του δώρου, και στη συνέχεια μετά το Πάσχα ακολουθούν τα αναδρομικά για τους συνταξιούχους εργαζόμενους. Τον Ιούνιο – Ιούλιο θα καταβληθούν τα αναδρομικά του λεγόμενου νόμου Βρούτση, σε δύο δόσεις.

Σχετικά με τις εκκρεμείς συντάξεις, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι ο αριθμός πέφτει ωστόσο παραμένει υψηλός. Εξήγησε ότι συνολικά οι εκκρεμείς κυρίες και επικουρικές συντάξεις είναι περίπου 300.000.

Αναφερόμενος στις συντάξεις που θα εκδίδονται από λογιστές και δικηγόρους, σημείωσε ότι θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τον ΕΦΚΑ σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, θα υπάρχουν ποινές για τους δικηγόρους και τους λογιστές αν αποδειχθεί ότι σε μια υπόθεση υπάρχει αμέλεια ή δόλος και αν έχει γίνει κάποιο λάθος ο συνταξιούχος θα μπορεί να προσφεύγει στον ΕΦΚΑ προκείμενου να διορθωθεί.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι αμοιβές των δικηγόρων και των λογιστών θα καταβάλονται από τον ΕΦΚΑ και όχι από τους συνταξιούχους.

Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε πως το 8ωρο, το 5νθήμερο και οι 40 ώρες είναι και θα είναι κατοχυρωμένα και στο νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση. «Είμαστε χώρα μέλος της ΕΕ αυτό κατοχυρώνεται και από τον ευρωπαϊκό χάρτη των δικαιωμάτων» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε πως υιοθετείται αίτημα των εργαζομένων το οποίο είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας που θα έχει κάθε εργαζόμενος μέσω της οποίας θα ξέρει η ΕΡΓΑΝΗ την ώρα που μπαίνει κάποιος και την ώρα που βγαίνει ενώ θα καταγράφονται και υπερωρίες.

«Μια επανάσταση στο χώρο της εργασίας και εγγύηση για τους εργαζομένους και τους τίμιους εργοδότες που υφίστανται αθέμιτο ανταγωνισμό» ανέφερε ενδεικτικά και πρόσθεσε πως το μεγάλο πρόβλημα είναι η υποδηλώμενη εργασία από εκεί ξεκινάει το νομοσχέδιο που είναι αίτημα της ΓΣΕΕ.

Αν υπάρχει αυξημένη ανάγκη στην επιχείρηση και θέλει και ο εργαζόμενος μπορεί να δουλέψει παραπάνω και να αμείβεται παραπάνω. Απαγορεύεται να γίνει κάτι τέτοιο αν θέλει ο εργοδότης και δε συμφωνεί ο εργαζόμενος. Παράλληλα αναφέρθηκε και σε μία ακόμη διαδικασία με βάση το 8ωρο όπου κάποιος έχεις την δυνατότητα να δουλέψει παραπάνω και σε αντάλλαγμα να κάθεται περισσότερο πχ αντι να δουλέψει 5 να δουλέψει 4 ημέρες.

