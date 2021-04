Αθλητικά

European Super League - Τσέφεριν: τιμωρία και για τις 12 ομάδες

Τι λέει ο ισχυρός άνδρας της UEFA για την προσπάθεια για δημιουργία κλειστής λίγκας από ισχυρά κλαμπ της Ευρώπης.

Η ιδρυτική διακήρυξη και η σχεδόν άμεση... κατάρρευση της ευρωπαϊκής Super League, ήταν το θέμα που μονοπώλησε τα πρωτοσέλιδα της «γηραιάς ηπείρου» την εβδομάδα που πέρασε.

Ως ο πλέον αρμόδιος να... αντιδράσει και να δρομολογήσει τις εξελίξεις, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, παραχώρησε συνέντευξη στην αγγλική εφημερίδα «Daily Mail», τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Όλοι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για αυτό που έκαναν και δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν συνέβη τίποτα. Αυτό που έκαναν δεν είναι σωστό και θα δούμε τις επόμενες ημέρες τι πρέπει να κάνουμε. Για εμένα υπάρχει μια σαφής διαφορά μεταξύ των αγγλικών συλλόγων και των άλλων έξι. Ήταν οι πρώτοι που αποσύρθηκαν και παραδέχτηκαν ότι έκαναν λάθος. Πρέπει να διαθέτεις μεγαλείο να πεις: «Έκανα λάθος ». Κατά την γνώμη μου, υπάρχουν τρία... γκρουπ σε αυτούς τους 12 συλλόγους. Οι έξι αγγλικοί, οι τρεις που ακολούθησαν και μετά, εκείνοι που πιστεύουν ότι... η Γη είναι επίπεδη (σ.σ. η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Γιουβέντους) και ότι η Super League εξακολουθεί να υπάρχει. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών. Όμως όλοι θα θεωρηθούν υπεύθυνοι. Για το πώς, θα δούμε».