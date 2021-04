Κοινωνία

Θεσπρωτία: Μηχάνημα ακρωτηρίασε το χέρι 45χρονου

Εργάτης έχασε το δεξί του χέρι. Πώς συνέβη το φρικτό εργατικό ατύχημα.

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε χθες σε λατομείο σε περιοχή της Παραμυθιάς, στην Θεσπρωτία, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό 45χρονου εργάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το εργατικό ατύχημα συνέβη όταν ο 45χρονος πήγε να καθαρίσει ένα μηχάνημα και άγνωστο πως ενεργοποιήθηκε η ταινία του σπαστήρα εγκλωβίζοντας το δεξί χέρι του.

Ο 45χρονος με το χέρι του ακρωτηριασμένο από το ύψος του ώμου αρχικά διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς και στη συνέχεια στο εφημερεύον νοσοκομείο στα Ιωάννινα, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Τα ακριβή αίτια του τραγικού εργατικού ατυχήματος ερευνώνται από την Αστυνομία.

Πηγή: epirus-tv

