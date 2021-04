Life

Κιμ Καρντάσιαν για Γενοκτονία Αρμενίων: Το ευχαριστώ στον Τζο Μπάιντεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινεί η ανάρτησή της για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τον Τζο Μπάιντεν.

Τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ευχαριστεί με ανάρτησή της η Κιμ Καρντάσιαν για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την αμερικανική κυβέρνηση.

Η γνωστή τηλεπερσόνα με καταγωγή από την Αρμενία, έχει δείξει και στο παρελθόν ότι είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν την Αρμενία και ιδιαίτερα τη «μαύρη σελίδα» της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Η ανάρτηση για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τον Μπάιντεν

«Έπειτα από πάνω από έναν αιώνα αγώνα για την αλήθεια και την αναγνώριση, σήμερα ο λαός της Αρμενίας έλαβε αυτή την αναγνώριση στην οποία όλη ελπίζαμε και για την οποία όλοι προσευχόμασταν, με τον πρόεδρο Μπάιντεν να κηρύσει τη σφαγή 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων το 1915, γενοκτονία. Ήταν έννας τεράστιος αγώνας για την αρμενική κοινότητα και εγώ κάθε χρόνο ένιωθα ότι πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στην αναγνώριση των γεγονότων αυτών ως γενοκτονία, όπως και ήταν. Επιτέλους, αυτή η μέρα ήρθε.

Είμαι τόσο περήφανη για την κληρονομιά των αρμενικών κοινοτήτων και ευγνώμων στον πρόεδρο Μπάιντεν που τίμησε κάθε Αρμένιο και την αλήθεια. Παρόλο που τίποτα, ποτέ, δεν θα φέρει πίσω τους Αρμένιους που δολοφονήθηκαν, ελπίζω οι οικογένειές τους να νιώσουν τώρα ένα αίσθημα ειρήνης. Θα συνεχίσω να τιμώ και να θυμάμαι αυτούς που χάσαμε, κάθε χρόνο τέτοια μέρα, αλλά πλέον θα έχω μέσα μου την ελπίδα ότι μετά την αναγνώριση της Γενοκτονίας, δεν θα αφήσουμε ποτέ ξανά θηριωδίες του παρελθόντος να επαναληφθούν.

Ευχαριστώ, πρόεδρε Μπάιντεν, για το κουράγιο σου να πεις αλήθειες που άλλοι επέλεξαν να μην πουν. Κιμ».

Ειδήσεις σήμερα:

Ινδική μετάλλαξη κορονοϊού: ο ΕΟΔΥ για κρούσμα στην Αττική

“Special Report” για την δολοφονία Ζαφειρόπουλου

Lockdown: Πήγαν για μασάζ και τους κόστισε... 300 ευρώ!