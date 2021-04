Κοινωνία

Νεκρή 27χρονη σε τροχαίο

Άλλος ένας νέος άνθρωπος "έσβησε" στην άσφαλτο. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Μια 27χρονη γυναίκα έχασε χθες το βράδυ τη ζωή της στην παλιά Εθνική Οδό Καλαμάτας – Τρίπολης στο ύψος της Άνθειας.

Ειδικότερα στις 02:30 τα ξημερώματα η 27χρονη κάτοικος εν ζωή Βαλύρας, για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε, προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ και στη συνέχεια σε τοίχο σπιτιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο θάνατος της 27χρονης.

