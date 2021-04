Αθλητικά

Μπακς - Αντετοκούνμπο: Δεν ήξερα γιατί πανηγύριζαν οι φίλαθλοι, αλλά…

Ιστορία για ακόμη μια φορά έγραψε στην ομάδα των “ελαφιών” ο σούπερ σταρ του μπάσκετ. Ποιόν θρύλο του μπάσκετ “κυνηγάει” τώρα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα του στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ. Έπειτα από τα γνωστά ανά την υφήλιο κατορθώματα του με την φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς και στα All Star, ο Έλληνας άσος έγινε ο δεύτερος σκόρερ στην Ιστορία των «ελαφιών», καθώς στην νίκη με 132-94 επί των Σίξερς, σημείωσε 24 πόντους, ξεπερνώντας στον σχετικό πίνακα τον Γκλεν Ρόμπινσον και βρίσκεται πίσω, μόνο από τον «θρύλο» Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, που τελείωσε με 24 πόντους, 14 ριμπάουντ κι επτά ασίστ για τον δις MVP, ο Giannis δήλωσε.... άγνοια για το νέο του επίτευγμα: «Α, γι΄ αυτό πανηγύριζαν οι φίλαθλοι; Ώστε γι΄ αυτό φώναζαν. Τώρα το κατάλαβα. Είναι σπουδαίο επίτευγμα, αλλά πρέπει να συνεχίσω να εργάζομαι σκληρά. Είναι μαραθώνιος όχι αγώνας ταχύτητας και πρέπει να συνεχίσω να εργάζομαι και να έχω σπουδαίους συμπαίκτες και τεχνικό επιτελείο».

Όσον αφορά στον αγώνα, ο Έλληνας σούπερ σταρ, σχολίασε: «Παίξαμε σπουδαία, ήταν απίστευτα. Όλοι το διασκέδασαν. Όλοι έπαιξαν σκληρά. Κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα. Είχαμε περισσότερες ασίστ από αυτούς. Είχαμε λιγότερα λάθη από αυτούς. Όλα ήταν υπέροχα. Εάν πάμε στα σωστά σημεία στο παρκέ, κυκλοφορούμε την μπάλα και πάμε επιθετικά στο «ζωγραφιστό», θα είμαστε αποδοτικοί. Εάν όμως δεν εργαζόμαστε σκληρά, δεν κάνουμε σκριν και παίζουμε σε αργό τέμπο θα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε δει αρκετή ζώνη τον τελευταίο μήνα και αυτό είναι καλό επειδή θα το συνηθίσουμε ενόψει των playoffs».

Με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μπακς έφθασαν στις 37 νίκες στο φετινό ΝΒΑ, ενώ μετρούν και 22 ήττες.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έπαιξε 10,5 λεπτά και τελείωσε τον αγώνα με τέσσερις πόντους, ισάριθμες ασίστ και πέντε ριμπάουντ.

Εξαιρετικός για τους γηπεδούχους ήταν και ο Πόρτις με 17 πόντους, ενώ σημαντική βοήθεια, προσέφεραν οι Φορμπς (13π.), Χόλιντεϊ (12π.) και Κονατον (11π.). Από τους φιλοξενούμενους, ξεχώρισαν οι Μίλτον και Μάξεϊ με 15 πόντους έκαστος.

