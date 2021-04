Πολιτισμός

“Ενώπιος Ενωπίω” - Κωστής Μαραβέγιας: Ο... γάμος με την Σωτηροπούλου και η συναυλία με τέσσερις θεατές (βίντεο)

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός, σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στον Νίκο Χατζηνικολάου για την πορεία του και την προσωπική του ζωή.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχτηκε το βράδυ του Σαββάτου, στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Κωστή Μαραβέγια.

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός μίλησε για την πορεία του στην ελληνική μουσική, την αγάπη του για το θέατρο, το σινεμά και την συμμετοχή του στο "Your Face Sounds Familiar".

Επίσης, θυμήθηκε πώς έφθασε από την πρώτη του συναυλία, μπροστά σε δέκα μόνο ακροατές, στις μεγάλες επιτυχίες.

Αποκάλυψε πως έχει κάνει συναυλία στο "μπαράκι του Βασίλη", μπροστά σε μόλις τέσσερα άτομα, την κοπέλα του, τα ξαδέρφια της και τον Βασίλη, τονίζοντας πως «δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία πόσος είναι ο κόσμος από κάτω».

Ο γνωστός τραγουδοποιός μίλησε για την καραντίνα και τον επιπλέον χρόνο που πέρασε λόγω του lockdown με την σύντροφό του, Τόνια Σωτηροπούλου.

Η ηθοποιός παρενέβη και μίλησε για την ιστορία αγάπη τους. "Για τον Κωστή μπορώ να πω το «για πάντα». Ο Κωστής είναι πάρα πολλά πράγματα για εμένα. Δεν είναι μόνο ο σύντροφός μου. Είναι ο καλύτερός μου φίλος. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ περισσότερο από οποιοσδήποτε άλλον" τόνισε η Τόνια Σωτηροπούλου.

