Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: πωλητήριο με ποσό... που ζαλίζει!

Οι αδελφοί Γκλέϊζερ δηλώνουν έτοιμοι να αποχωρήσουν απο τον σύλλογο, μετά τις αντιδράσεις για την European Super League.

Οι έντονες αντιδράσεις των φιλάθλων της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, αλλά και αρκετών από τους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές της ιστορικής ομάδας, όταν έγινε γνωστό ότι οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι μεταξύ των 12 ιδρυτικών συλλόγων της ευρωπαϊκής Super League, είναι ο λόγος που οι ιδιοκτήτες του συλλόγου, είναι διατεθειμένοι να πωλήσουν τις μετοχές τους.

Οπως αποκάλυψε η αγγλική εφημερίδα «Daily Mirror», οι αδελφοί Τζόελ και Αβραάμ Γκλέϊζερ, οι Αμερικανοί ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, έχουν θέση ως αρχική τιμή για ενδεχόμενες συζητήσεις, το ποσό των τεσσάρων δισεκατομμυρίων λιρών (σ.σ. 4,6 δισ. ευρώ).

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο ιστορικός σύλλογος, αγοράσθηκε από την οικογένεια Γκλέϊζερ το 2005 έναντι 790 εκατομμυρίων λιρών (σ.σ. 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ εκείνη την εποχή).

