Πιθανό τετ-α- τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Στην πρώτη δια ζώσης Σύνοδο των ηγετών του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή του Τζο Μπάιντεν ενδέχεται να συναντηθούν ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο.

Στις 14 Ιουνίου στις Βρυξέλλες θα διεξαχθεί δια ζώσης η Σύνοδος Ηγετών του ΝΑΤΟ. Θα είναι η πρώτη με την συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Δεν αποκλείεται στο περιθώριο της Συνόδου να υπάρξει ολιγόλεπτο τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν, χωρίς όμως ακόμη να έχει κάτι τέτοιο επισημοποιηθεί.

