Κορονοϊός: Χωρίς καραντίνα στην Ελλάδα ταξιδιώτες από περισσότερες χώρες

Αυξάνονται οι χώρες που οι ταξιδιώτες θα εισέρχονται στην Ελλάδα χωρίς καραντίνα, προϋπόθεση ο εμβολιασμός ή το αρνητικό τεστ.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοίνωσε στο επιβατικό κοινό τις νέες παρατάσεις, αλλά και τις τροποποιήσεις των αεροπορικών οδηγιών πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού (Covid-19 notams).

Όσον αφορά τις πτήσεις εσωτερικού οι περιορισμοί μετακινήσεων των επιβατών θα ισχύουν έως τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί, όπου θα επιτρέπονται μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις, ενώ για τις πτήσεις εξωτερικού οι αεροπορικές οδηγίες παρατείνονται και θα ισχύουν έως τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί.

Επίσης με ισχύς από 26/4 έως 3/5 απαλλάσσονται, υπό προϋποθέσεις, της επταήμερης καραντίνας και οι μόνιμοι κάτοικοι της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νότιας Κορέας, της Ταϋλάνδης, της Ρουάντα, της Ρωσίας και της Σιγκαπούρης. Ήδη χωρίς καραντίνα εισέρχονται στην επικράτεια οι επιβάτες (μόνιμοι κάτοικοι) των χωρών της Ε.Ε, της Συνθήκης Σένγκεν, του Ην. Βασιλείου, των ΗΠΑ, των ΗΑΕ, της Σερβίας και του Ισραήλ αν είναι εμβολιασμένοι ή αν έχουν αρνητικό PCR τεστ Covid-19.

Ειδικότερα:

Πτήσεις εσωτερικού : Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί, η αεροπορική οδηγία (Covid-19 notam) που αφορά πτήσεις εσωτερικού, (τακτικά επιβατικά δρομολόγια, γενικής αεροπλοΐας και επαγγελματικά δρομολόγια - domestic flights, commercial and general/business aviation). Η notam προβλέπει ότι επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις εσωτερικού (Essential Travel) , που περιλαμβάνουν ταξίδι για θέματα υγείας, για επαγγελματικούς - επιχειρηματικούς σκοπούς, για αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους (επανένωση οικογενειών) και για επιστροφή στη μόνιμη κατοικία.

: Η notam προβλέπει απαγόρευση εισόδου στην χώρα των Υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν. Από την αεροπορική οδηγία οι επιβάτες που ταξιδεύουν για ουσιώδεις λόγους (essential reasons) και οι μόνιμοι κάτοικοι των ακόλουθων 12 χωρών: Ην. Βασίλειο, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Ρουάντα, Σιγκαπούρη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ρωσία, Σερβία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ. Επτά (7) μέρες καραντίνα στις αφίξεις από το εξωτερικό και οι χώρες από τις οποίες οι μόνιμοι κάτοικοι απαλλάσσονται υπό προϋποθέσεις: Όλοι οι επιβάτες που εισέρχονται στην χώρα μας από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, υπόκεινται σε υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατ’ οίκον ή στον τόπο προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα PLF, για επτά (7) ημέρες . Εκτός αν διαφορετικά ορίζεται, δηλαδή αν είναι πολίτες των χωρών της Ε.Ε, της Συνθήκης Σένγκεν, του Ην. Βασιλείου, των ΗΠΑ, των ΗΑΕ, της Σερβίας, του Ισραήλ, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νότιας Κορέας, της Ταϋλάνδης, της Ρουάντα, της Ρωσίας και της Σιγκαπούρης. Οι συγκεκριμένοι ταξιδιώτες θα εισέρχονται στην Ελλάδα χωρίς 7ήμερη καραντίνα :

Διεθνείς αφίξεις με αρνητικό τεστ 72 ωρών: Η notam προβλέπει ότι όλοι οι επιβάτες διεθνών πτήσεων θα εισέρχονται στην χώρα μας με αρνητικό PCR τεστ Covid-19 το οποίο θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξη τους. Διευκρινίζεται ότι και παιδιά πέντε ετών και άνω πρέπει να φέρουν αρνητικό PCR τεστ για την είσοδο στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Υπενθυμίζουμε ότι στους επιβάτες θα γίνεται και δειγματοληπτικό test κατά την είσοδο τους στην ελληνική επικράτεια βάση του PLF.

Με τη notam προβλέπεται η υποχρεωτική συμπλήρωση της φόρμας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση , από Επίσης και για τους επιβάτες πτήσεων εξωτερικού που και αναχωρούν από τα αεροδρόμια της χώρας μας. Ανώτατο όριο 4.000 ταξιδιωτών από Ρωσία και αφίξεις μόνο σε 9 αεροδρόμια της επικράτειας : Ειδικά για Ρωσία (μόνιμοι κάτοικοι) παραμένουν οι ακόλουθοι περιορισμοί. Ανώτατο όριο εισόδου στην Ελλάδα 4.000 επιβατών την εβδομάδα, ενώ όσον αφορά τα αεροδρόμια αφίξεων μετά από αυτά της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου που ήδη επιτρέπονται οι ταξιδιώτες με ισχύς από 26/4 έως 3/5 οι Ρώσοι επιβάτες θα μπορούν να έρχονται απευθείας και στα αεροδρόμια Κέρκυρας, Ρόδου, Κω, Μυκόνου, Σαντορίνης και Χανίων.

Για όλες τις αεροπορικές οδηγίες ισχύουν οι εξαιρέσεις ως έχουν από τις προϋπάρχουσες notams.

