Γηροκομείο στα Χανιά: Επείγον ερώτημα από το Υπουργείο Εργασίας για τους δεκάδες θανάτους

Τεράστιες διαστάσεις έχει πάρει η υπόθεση για το γηροκομείο της φρίκης στα Χανιά. Επείγον ερώτημα από το Υπουργείου Εργασίας.

«Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τον αυξημένο αριθμό θανάτων σε γηροκομείο στην Κρήτη, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει ήδη λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «απέστειλε την Παρασκευή, 23 Απριλίου, στην Περιφέρεια Κρήτης επείγον αίτημα ενημέρωσης αναφορικά με τις συνθήκες λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Καθώς ενδέχεται να υπάρχουν ποινικές προεκτάσεις, η υπόθεση εξετάζεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδιο για τον καθορισμό των προϋποθέσεων λειτουργίας, ενώ οι κατά τόπους Περιφέρειες είναι αρμόδιες για την εποπτεία τους.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (Π1γ/οικ.81551/25.6.2007), η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας από την οποία διενεργείται και η εποπτεία τους.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τον τελευταίο χρόνο, με απώτερο στόχο την προστασία απέναντι στον COVID-19 τόσο των εργαζόμενων, όσο και των φιλοξενουμένων, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανέπτυξε μία σειρά πρωτοκόλλων για την καθημερινή λειτουργία των μονάδων αυτών.

Προκειμένου να διευκολύνει την τήρηση των πρωτοκόλλων, το υπουργείο σε σύμπραξη με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, πραγματοποίησαν τακτικούς ελέγχους φορείας του νέου κορονοϊού, καθώς και ελέγχους τήρησης των πρωτοκόλλων.

Επιπλέον, το υπουργείο έχει αναλάβει τη διανομή rapid test σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, αναγνωρίζοντας το κόστος που συνεπάγεται η συχνή διεξαγωγή τέτοιων τεστ» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Πρόθεση του υπουργείου ήταν και είναι η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την προστασία των ηλικιωμένων που διαβιούν σε τέτοιες δομές. Πρακτικές ή παραλείψεις που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ατόμων τρίτης ηλικίας, κατά την περίοδο των ανωτέρω ελέγχων, δεν έγιναν ανεκτές και επιβλήθηκαν τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα από τις αρμόδιες εθνικές αρχές» σημειώνεται στην ανακοίνωση.





