Οικονομία

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες τακτικών και έκτακτων πληρωμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά και ανά ταμείο οι τακτικές και έκτακτες πληρωμές από το υπουργείο Εργασίας

Η πληρωμή της προκαταβολής συντάξεων του Ν. 4778/2021 (360 ή 384 ευρώ ανάλογα σε ποια κατηγορία ανήκει ο ασφαλισμένος, καθώς και τα αναδρομικά που αναλογούν στους μήνες καθυστέρησης απονομής της σύνταξης), του Δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις έχουν τεθεί σε αναστολή και σε αυτούς που είναι ενταγμένοι στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η καταβολή της πρώτης εκ των δύο έκτακτων πληρωμών για τα αναδρομικά των κληρονόμων (τη Μ. Δευτέρα) και η ολοκλήρωση της καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου, είναι μερικές μόνο από τις προγραμματισμένες καταβολές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των φορέων που εποπτεύει, για την εβδομάδα 26-30 Απριλίου.

Συνολικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα καταβληθεί ποσό της τάξης των 2,03 δισ. ευρώ σε πάνω από 4,2 εκατομμύρια δικαιούχους.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 26-30 Απριλίου οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές:

Τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου, θα καταβληθεί ποσό 500 εκατ. ευρώ για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου 1.043.725 συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ , των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

τις τράπεζες και τον , των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8. Τη Μ. Τρίτη, 27 Απριλίου, θα καταβληθεί ποσό 516,8 εκατ. ευρώ για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου 1.109.780 των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

και Τη Μ. Τετάρτη, 28 Απριλίου, θα καταβληθεί ποσό 500,5 εκατ. ευρώ για κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου σε 658.792 συνταξιούχους του Δημοσίου , του τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και της ΔΕΗ.

, του τ. και της Επιπροσθέτως, το χρονικό διάστημα 26-30 Απριλίου, θα καταβληθούν 17 εκατ. ευρώ σε 670 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

530.000 ευρώ θα δοθούν σε 550 δικαιούχους για καταβολή εξωιδρυματικού επιδόματος και επιδόματος του τέως ΤΑΥΤΕΚΩ.

Τέλος, 4.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 8 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

Έκτακτες πληρωμές:

Θα ξεκινήσει το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης και θα ολοκληρωθεί τη Μεγάλη Πέμπτη η πληρωμή των προκαταβολών συντάξεων του Ν. 4778/2021 (και τα αναδρομικά από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης απονομής σύνταξης). Για τον αριθμό των δικαιούχων και το συνολικό κονδύλι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τον e-ΕΦΚΑ.

του Ν. 4778/2021 (και τα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης απονομής σύνταξης). Για τον αριθμό των δικαιούχων και το συνολικό κονδύλι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τον e-ΕΦΚΑ. Τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου, θα καταβληθούν 6,57 εκατ. ευρώ σε 14.050 δικαιούχους για αναδρομικά κληρονόμων από επιστροφή μνημονιακών μειώσεων . Πρόκειται για την πρώτη από τις δύο έκτακτες πληρωμές που αφορούν σε σύνθετες περιπτώσεις (δηλώσεις αντικρουόμενων δικαιωμάτων από κληρονόμους, πολυπλοκότητα αναφορικά με τον βαθμό συγγένειας των δικαιούχων, κλπ). Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, η δεύτερη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου 2021.

. Πρόκειται για την πρώτη από τις δύο που αφορούν σε σύνθετες περιπτώσεις (δηλώσεις αντικρουόμενων δικαιωμάτων από κληρονόμους, πολυπλοκότητα αναφορικά με τον βαθμό συγγένειας των δικαιούχων, κλπ). Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου 2021. Τέλος, 142.155 ευρώ θα καταβληθούν σε 537 δικαιούχους για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας σε ασφαλισμένους.

Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν κατά την περίοδο 26-30 Απριλίου οι εξής καταβολές:

15 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

8 εκατ. ευρώ σε 21.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

5,5 εκατ. ευρώ σε 11.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

7 εκατ. ευρώ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (καταβολή εισφορών σε φορείς).