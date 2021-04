Κόσμος

Ισπανία: Σκότωσε τους συγγενείς του στον ύπνο τους

Χειροπέδες σε έναν Μαροκινό πέρασε η ισπανική αστυνομία. Ο άνδρας καταζητείται στο Μαρόκο.

(εικόνα αρχείου)

Ένας Μαροκινός, που κατηγορείται ότι σκότωσε στον ύπνο τους έξι μέλη της οικογένειάς του στο Μαρόκο, συνελήφθη στην Ισπανία, ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική αστυνομία.

Ο άνδρας αυτός, η ταυτότητα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, καταζητείται στο Μαρόκο για τη φερόμενη εμπλοκή του στον θάνατο του αδελφού του, της νύφης του, των δύο ενήλικων παιδιών τους και των δύο εγγονών τους στο Σαλέ, κοντά στο Ραμπάτ, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Συνελήφθη στο Καστεγιόν όπου κατοικεί μόνιμα από το 2002 μαζί με τη σύζυγό του και έναν από τους γιους του.

Ο ύποπτος είχε προστριβές με πολλά μέλη της οικογένειάς του, λόγω μιας κληρονομιάς. Είχε απειλήσει τηλεφωνικά ότι θα σκότωνε τον αδελφό του και την οικογένειά του μέσα στο σπίτι τους, μια νύχτα, σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία.

Τον Φεβρουάριο, τα έξι μέλη της οικογένειας «μαχαιρώθηκαν στον ύπνο τους και το σπίτι τους πυρπολήθηκε σκοπίμως», με αποτέλεσμα να μην γλιτώσει κανείς.

