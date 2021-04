Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Μαΐου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά όλα τα επιδόματα που θα δουν οι δικαιούχοι στους λογαριασμούς τους πριν το Πάσχα.

Στις 29 Απριλίου ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) θα καταβάλει τα εξής επιδόματα:

Επίδομα στέγασης: Δικαιούχοι 277.259 - 33.766.651 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 273.150 - 59.265.171 ευρώ

Αναπηρικά: Δικαιούχοι 170.517 - 71.816.030 ευρώ.

Στεγαστική συνδρομή: Δικαιούχοι 846 - 211.146 ευρώ.

Επίδομα ομογενών: Δικαιούχοι 6.726 - 236.715 ευρώ.

Ανασφ. Υπερ. Σύνταξη (Ν. 1296/1982): Δικαιούχοι 20.157 - 6.831.977 ευρώ.

Επίδομα κοιν. αλληλεγγύης υπερηλίκων: Δικαιούχοι 14.946 - 3.986.051 ευρώ.

Επίδομα γέννησης: Δικαιούχοι 12.297 - 12.342.000 ευρώ.

Ορεινών - Μειονεκτικών: Δικαιούχοι 11 - 5.400 ευρώ.

Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 171 - 136.064 ευρώ.

Συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια προστασίας της πρώτης κατοικίας άρθρο 76 ν. 4605/2019 (Α' 52): Δικαιούχοι 3.114 - 219.531 ευρώ.

Συνεισφορά Δημοσίου στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ, λόγω Covid-19: Δικαιούχοι 75.370 - 23.637.647,97 ευρώ.

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 6 - 6.000 ευρώ.