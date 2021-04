Τοπικά Νέα

Πάτρα: Άνδρας κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση του ανιψιού του

Χρειάστηκε να περάσουν 11 χρόνια για να φθάσει η υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες.

Χρειάστηκε να περάσουν 11 χρόνια, από τη στιγμή που καταγγέλθηκε σεξουαλική κακοποίηση με θύμα τότε ένα 4χρονο αγόρι, για να φθάσει η υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες. Φερόμενος ως θύτης είναι 56χρονος σήμερα Πατρινός, συγγενικό πρόσωπο του παιδιού. Πρόκειται για τον θείο του και συγκεκριμένα τον αδελφό του πατέρα του. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για κατάχρηση σε ασέλγεια.

Η εξ΄ αναβολής δίκη στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ζακύνθου έχει οριστεί για τις 10 Μαΐου.

Αρχικά η υπόθεση έφτασε στο ακροατήριο τον περασμένο χρόνο, όμως η εκδίκαση της αναβλήθηκε, καθώς κρίθηκε απαραίτητη η εκ νέου εξέταση από παιδοψυχολόγο του 15χρονου πλέον αγοριού και η εξέταση του κατηγορούμενου από ψυχίατρο.

Με βάση το κατηγορητήριο ο 45χρονος τότε φέρεται να προχώρησε σε ασελγείς πράξεις και παρά φύσει ενέργειες στον ανιψιό του, προς ικανοποίηση της γενετήσιας ορμής του.

Το περιστατικό προσδιορίζεται χρονικά το 2010, όταν ο ανήλικος μαζί με τους γονείς του είχαν έρθει στην Ελλάδα από το εξωτερικό, όπου διαμένουν μόνιμα για τις καλοκαιρινές διακοπές τους και φιλοξενούνταν στην εξοχική κατοικία που διατηρεί η οικογένεια του πατέρα του σε παραθαλάσσια περιοχή της Πάτρας.

Σύμφωνα με τα όσα έχει καταθέσει ο πατέρας του παιδιού, κατά την επιστροφή τους στο εξωτερικό, εκείνος και η σύζυγός του διαπίστωσαν αλλαγή στη συμπεριφορά του. Μάλιστα, σ΄ ερώτηση της μητέρας του γιατί προβαίνει σε συγκεκριμένες κινήσεις ο 4χρονος αποκάλυψε με κάθε ανατριχιαστική λεπτομέρεια τι είχε συμβεί, κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα. Μετά το αρχικό σοκ, όπως ισχυρίζονται οι γονείς, εντόπισαν σε ευαίσθητο σημείο του σώματος του ανήλικου, κάποια «ύποπτα» σημάδια.

Απευθύνθηκαν σε παιδοψυχολόγο, όπου διεγνώσθη σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού το οποίο βίωνε μετατραυματικό στρες. Μάλιστα η παιδοψυχολόγος αναφέρει πως σε μια σειρά συναντήσεων - περίπου 50 - με τον 4χρονο προέκυψε, ότι συγκεκριμένο συγγενικό του πρόσωπο, ήταν ο δράστης των σε βάρος του πράξεων.

«Γνώρισε μια πολύ τραυματική εμπειρία για την οποία ήταν αβοήθητος και φοβισμένος την οποία ζούσε έντονα», αναφέρει μεταξύ άλλων στην έκθεση της που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Τα αποτελέσματα της γνωμάτευσης διαβιβάζονται στις τοπικές αστυνομικές αρχές και αυτομάτως αρχίζουν οι διαδικασίες διερεύνησης της υπόθεσης, με τους γονείς να υποβάλλουν μήνυση σε βάρος του φερόμενου θύτη. Και ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, το 2011 η INTERPOL αποστέλλει έγγραφο στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών το οποίο στη συνέχεια διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών και αρχίζει η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και ακολούθως η κύρια ανάκριση.

Πέντε χρόνια μετά το 2017, καλείται σε απολογία ο φερόμενος δράστης. Αρνείται τα όσα καταγγέλλονται σε βάρος του, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι παιδεραστής, οι σχέσεις μας ήταν καλές, πέφτω από τα σύννεφα για όσα μου καταλογίζουν». Φέρεται να υποστήριξε ότι κατά την διαμονή της οικογένειας στο σπίτι τους, ουδέποτε έμεινε μόνος του με τον ανιψιό του, καθώς ήταν συνεχώς υπό την επίβλεψη των γονέων του.

Η γιαγιά του παιδιού και μητέρα του κατηγορούμενου εμφανίζεται ως μάρτυρας υπεράσπισης του δηλώνοντας βέβαιη για την αθωότητα του γιου της.

