Κρήτη: “Γιγάντια” επιχείρηση για αεροδιακομιδή βρέφους (βίντεο)

Πώς στήθηκε η επιχείρηση για τη μεταφορά του μωρού στην Αθήνα. Ο πατέρας του μιλά στον ΑΝΤ1.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Μια συγκινητική επιχείρηση στήθηκε από 40 γιατρούς και νοσηλευτές του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, του ΠΑΓΝΗ, του ΕΚΑΒ και γιατρούς από το Παίδων Αγία Σοφία προκειμένου να μεταφερθεί ένα βρέφος μόλις 36ημερών από την Κρήτη στην Αθήνα λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας. Ο πατέρας του μωρού μίλησε στον ΑΝΤ1.

Το αγοράκι, μόλις 36ημερών, περικυκλώνεται από γιατρούς και νοσηλευτές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Η κατάστασή του είναι κρίσιμη εξαιτίας ενός σπάνιου συνδρόμου. Έχει διασωληνωθεί και όλα – σε χρόνο ρεκόρ – είναι έτοιμα ώστε με το κυβερνητικό αεροσκάφος – που έχει διατεθεί για αεροδιακομιδές ασθενών – το αγοράκι να φτάσει στην Αθήνα. Οι γονείς του συγκινημένοι παρακολουθούν την γιγάντια επιχείρηση που στήθηκε για να σωθεί το παιδί τους.

«Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μέχρι τώρα έχουν κάνει τα πάντα για μας. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Τους το αναγνωρίζουμε αυτό και είμαστε… δεν έχουμε λόγια τι να πούμε», δήλωσε ο πατέρας του βρέφους.

Πάνω από 40 γιατροί και νοσηλευτές σε Κρήτη και Αθήνα συντονίστηκαν ώστε άμεσα να μεταφερθεί το αγοράκι στην Εντατική του Παίδων Αγία Σοφία. Το μωράκι γεννήθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο με ένα σπάνιο σύνδρομοκαι χρειάστηκε να εισαχθεί στη εντατική του Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ωστόσο, εξαιτίας της κρισιμότητάς της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωσή του και την μεταφορά του στην Αθήνα. Η διαδικασία, όμως, της διασωλήνωσης του βρέφους αλλά και της μεταφοράς του ενείχαν κινδύνους για τη ζωή του και έτσι χρειάστηκε η συνδρομή μεγάλης ομάδας γιατρών. Και τελικά, όλοι μαζί τα κατάφεραν…

«Όταν γεννήθηκε το παιδί, την ώρα που γεννήθηκε φάνηκε ότι είχε ένα πρόβλημα. Είναι μια σπάνια αρρώστια, δηλαδή πολύ σπάνια. Μια στο εκατομμύριο που λένε. Το έχουνε μέσα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πάντως είναι καλύτερα», σημειώνει ο πατέρας.

«Είμαι υπερήφανη για τους υγειονομικούς μας και ευγνώμων για την προσπάθεια τους, γιατί έκαναν, ο καθένας από το πόστο του, ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να σωθεί η ζωή ενός μικρού παιδιού», δηλώνει η Λένα Μπορπουδάκη, Διοικήτρια 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Το μωράκι βρίσκεται σε καταστολή στην εντατική του Παίδων Αγία Σοφία, έχει υψηλές ανάγκες για οξυγόνο, η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη αλλά ευτυχώς είναι σταθερή.

