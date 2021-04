Παράξενα

Πάσχα στην πόλη: Πατέντες για πασχαλινό τραπέζι στο…μπαλκόνι (βίντεο)

Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει το πλούσιο πασχαλινό τραπέζι του στενού οικογενειακού ή φιλικού του κύκλου.

Των Βαγέλλη Κοκολάκου και Αντιγόνης Θάνου

Πάσχα στην πόλη φέτος και όπως ήταν αναμενόμενο ο Έλληνας θα εφαρμόσει πατέντες για να το γιορτάσει παραδοσιακά ακόμα και στο μπαλκόνι. Χαρακτηριστικό είναι ότι, οι παραγγελίες στα ψητοπωλεία έχουν πάρει «φωτιά».

«Είναι ένα διαφορετικό είδος ψησταριάς. Μπορούμε να εφαρμόσουμε τη σούβλα, είναι μια ιδανική λύση για το Πάσχα, όχι μόνο για το χωριό αλλά και για το Πάσχα στην πόλη».

Με λίγη πατέντα και με λίγη βοήθεια από την τεχνολογία, οι περισσότεροι Έλληνες φέτος θα γιορτάσουν το Πάσχα στο μπαλκόνι.

«Έχει βρει πατέντες. Αυτά υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια αλλά ήταν αλλιώς έβγαινε ο κόσμος στην εξοχή, στα μαγαζιά δεν τον ενδιέφερε. Εμεί στη Θεσσαλονίκη δεν μπορούμε να πάμε στο εξοχικό μας. Βρίσκουν τρόπους για να κάνουν την οικογενειακή παρέα», δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο Ιορδάνης Ποζατζίδης, υπεύθυνος καταστήματος πώλησης ψησταριών.

Για όσους θέλουν να γυρίσουν τη σούβλα, αλλά θα είναι η πρώτη τους φορά. Ο ΑΝΤ1… έχει τη λύση, αφού ο Ρενάτο Ρούτσα, ιδιοκτήτης ταβέρνας, εξήγησε πώς «δένουμε τη σούβλα».

Το μπαλκόνι μπορεί να είναι μικρό, όμως η διάθεση μεγάλη. Η παράδοση επιτάσσει άλλωστε το ψήσιμο του οβελία, ακόμα και αν αυτό γίνει σε λίγα τετραγωνικά.

«Προσπαθούμε να περάσουμε όσο καλύτερα γίνεται… Παρέα με τους γείτονες από τα απέναντι μπαλκόνια… Έχουμε πάρει κοψίδια, παϊδάκια, έχουμε κάνει και την πατέντας μας θα την περάσουμε και φέτος», δηλώνει κάτοικος της Θεσσαλονίκης.

Ο Έλληνας θα γιορτάσει το Πάσχα ό,τι και να γίνει θα επιστρατεύσει ακόμα και πατέντες για να το περάσει παραδοσιακό ακόμα και στο μπαλκόνι του σπιτιού του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Υπάρχουν όμως και αυτοί που δεν το… έχουν και πολύ με το ψήσιμο. Η λύση του ψητοπωλείου είναι μονόδρομος και οι παραγγελίες έχουν πάρει…. ήδη «φωτιά».

«Κυριακή του Πάσχα έχω 18 αρνιά και κατσίκια παραγγελία. Εκατό κιλά κοκορέτσι πολύ πράμα», αποκαλύπτει ο Κώστας Ομουρίδης, ιδιοκτήτης ψητοπωλείου στη Θεσσαλονίκη.

Ένα Πάσχα διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει, ωστόσο όλοι ετοιμάζονται να το γιορτάσουν όπως του αξίζει, με…γεμάτο τραπέζι. Από φαγητά.

