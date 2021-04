Τεχνολογία - Επιστήμη

Ινδική μετάλλαξη - Ζώη στον ΑΝΤ1: Λίγα τα δεδομένα για το συγκεκριμένο στέλεχος

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τα κρούσματα ινδικής μετάλλαξης η ερευνήτρια στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

«Δύσκολο να πούμε πόσο πρέπει να μας ανησυχεί η ινδική μετάλλαξη του κορονοϊού», με αφορμή τα δυο κρούσματα που έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα, τόνισε μεταξύ άλλων, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, η ερευνήτρια στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών Κατερίνα Ζώη.

Σύμφωνα με την κ. Ζώη τα δεδομένα για το συγκεκριμένο στέλεχος είναι πολύ λίγα, όπως για παράδειγμα σχετικά με την μεταδοτικότητα του.

Η κ. Ζώη τόνισε ότι «η ερευνητική κοινότητα εργάζεται πάνω σε αυτό το κομμάτι για να ερευνήσουν το συγκεκριμένο στέλεχος». Συνεπώς όπως είπε, δεν μπορούμε να πούμε ακόμα ότι η ινδική μετάλλαξη του κορονοϊού είναι ανησυχητική.

Μάλιστα όπως είπε, «ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει το στέλεχος της ινδικής μετάλλαξης σε στέλεχος ειδικού ενδιαφέροντος προς το παρόν και όχι ως ανησυχητικό στέλεχος, όπως έχει κατάξει το στέλεχος της βρετανικής μετάλλαξης».

Ωστόσο, σημείωσε ότι ειδικού ενδιαφέροντος μέχρι στιγμής είναι βρετανική μετάλλαξη, η οποία, όπως σημείωσε «έχει επικρατήσει στην Ελλάδα».

