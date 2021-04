Αθλητικά

Αστέρας - Άρης: Ισοπαλία στην Τρίπολη

Η ομάδα του Άκη Μάντζιου έμεινε στο 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», παρά το ότι οι παίκτες του βρήκαν δίχτυα δυο φορές.

Δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ ο Άρης, ώστε να μείνει μόνος του στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, «καπαρώνοντας» παράλληλα ένα εισιτήριο για το Conference League της προσεχούς περιόδου. Η ομάδα του Άκη Μάντζιου έμεινε στο 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», παρά το ότι οι παίκτες του βρήκαν δίχτυα δις: ο Ντάνιελ Μαντσίνι (74’) άνοιξε το σκορ για τους Θεσσαλονικείς, με τον Λίντσεϊ Ρόουζ (81’) να σκοράρει σε λάθος εστία, προς τέρψη των Αρκάδων.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με πολύ καλό ρυθμό – πέντε τελικές συνολικά (1-4) στο πρώτο τέταρτο, ωστόσο όλες ήταν (αρκετά) άστοχες. Σαφώς πιο απειλητική φάση αυτή του 23ου λεπτού για τον Αστέρα, όταν ο Λέο Τιλίκα βρήκε όμορφα τον Άντριαν Ριέρα, αλλά το πλασέ του τελευταίου πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χουλιάν Κουέστα. Οι Αρκάδες έφταναν πιο εύκολα μπροστά στην αντίπαλη εστία – χαρακτηριστικό ότι κέρδισαν έξι (6) κόρνερ στο πρώτο ημίωρο, έναντι μόλις ενός (1) του Άρη. Το 0-0, όμως, έμεινε ως το τέλος του πρώτου μέρους, αφού και το φάουλ του Χαβιέ Ματίγια (42’) δε βρήκε στόχο.

Πιο αποτελεσματικές οι ομάδες στο δεύτερο μέρος, αν και ο Ριέρα έχασε στο 56’ – έπειτα από λάθος του Ρόουζ – ευκαιρία ανάλογη με αυτή του πρώτου ημιχρόνου. Εννέα λεπτά αργότερα ο Άρης είχε εξίσου καλή στιγμή, αλλά ο Αντώνης Τσιφτσής είχε απάντηση στο διαγώνιο σουτ του Μπρούνο Γκάμα. Ο Πορτογάλος εξτρέμ, αφού δεν χρίστηκε σκόρερ, έγινε δημιουργός: στο 74’ με κάθετη πάσα έβγαλε σε θέση βολής τον Μαντσίνι που πλάσαρε τον Τσιφτσή για το 0-1! Κι αφού ο Δημήτρης Μάνος αστόχησε από πλεονεκτική θέση στο 80’, μίλησε ο «άγραφος» νόμος του ποδοσφαίρου: από γύρισμα του Γιάννη Κώτσιρα, Ρόουζ και Χερόνιμο Μπαράλες έπεσαν για την προβολή, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του Κουέστα από τον Γάλλο αμυντικό των Θεσσαλονικέων! Στο 88’ ο Ισπανός τερματοφύλακας του Άρη, με διπλή προσπάθεια, είπε «όχι» στον Μπαράλες, διώχνοντας την μπάλα χιλιοστά προτού περάσει τη γραμμή του τέρματος, κρατώντας το 1-1 μέχρι το τέλος.

Οι «κίτρινοι» ισοβαθμούν και πάλι με τον ΠΑΟΚ (58), έχοντας τρεις βαθμούς – κι ένα παιχνίδι – περισσότερους από την ΑΕΚ (55), αλλά και επτά από τον Παναθηναϊκό (51), τέσσερις στροφές πριν το φινάλε των Play Off. Ο Αστέρας Τρίπολης (45) του Μίλαν Ράσταβατς, από την άλλη, δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο ωστόσο διατήρησε το αήττητο της έδρας στους αγώνες διαβάθμισης για τρίτο σερί ματς.

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Κώτσιρας, Σουάρεθ (39’ Πασαλίδης), Χριστόπουλος, Άλβαρες, Βαλιέντε (60’ Ιγκλέσιας), Μουνάφο, Τιλίκα (90’ Κρέσπι), Σίτο (61’ Αλί Μπαμπά), Ριέρα (61’ Γκόμεζ), Μπαράλες.

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Σούντγκρεν, Ρόουζ, Δεληζήσης, Γκάνεα, Σάσα, Ματίγια (63’ Τζέγκο), Ματέο (63’ Σίλβα), Μαντσίνι, Γκάμα (89’ Μπερτόγλιο), Μάνος.

